Jandarma sürücüleri bilgilendirdi, çocukları sevindirdi

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen denetimde sürücüler kurallar hakkında bilgilendirilirken, çocuklar için çeşitli hediyeler verildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Trafik Haftası'nda yaptığı denetimlerde trafik kurallarına farkındalık oluşturmak için sürücüleri bilgilendirdi. Trafik Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan köy grup yolları başta olmak üzere önemli güzergahlarda denetim noktaları oluşturuldu. Korona virüs tedbirleri dikkate alınarak denetim noktasında durdurulan araç sürücülerine trafik timleri tarafından, “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda”, “Öncelik hayatın öncelik yayanın”, “Trafikte her yıl daha iyiye” sloganları hatırlatılıp emniyet kemeri takmanın ve seyir halinde cep telefonu ile konuşmamanın önemi anlatıldı. Sürücülere bilgilendirici broşür ve çocukları için boyama kitaplarının yer aldığı hediye paketleri dağıtıldı.

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