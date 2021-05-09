Üreticilere fındık kurduyla mücadele uyarısı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık bahçelerine zarar veren fındık kurdu zararlısıyla mücadele zamanının yaklaştığını hatırlatarak yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin bahçelerini sık sık kontrol ederek fındıkların yüzde 50’si mercimek büyüklüğüne geldiğinde ilaçlı mücadeleye başlanması gerektiği bildirildi. İlaçlı mücadeleye sahil kesimlerinde 15 Mayıs, orta kesimlerde 18 Mayıs ve yüksek kesimlerde 21 Mayıs tarihlerinde başlanması ve en geç 10 gün içinde bitirilmesi gerektiği belirtildi.

İlaçlama uygulamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İlaçlamada dekara (4050 ocağa) verilen doz motorlu sırt atomizörüyle 1417 litre, motorlu pülverizatörlerle 30 litre su ile karıştırılarak atılmalıdır. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasına dikkat edilmelidir. Yapılan ilaçlama ile Yaprak Bitleri de kontrol altına alınmaktadır. İlaçlama başlamadan önce arıcılar arılarını ilaçlama sahaları dışına çıkarmaları gerekmektedir. İnsan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama bitiminden 21 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılmamalı ve meyve yenmemelidir. Mücadelede tavsiye edilmeyen bitki koruma ürünü kullanılmaması, yaprak gübreleri hariç herhangi bir kimyasal maddenin bitki koruma ürünüyle karıştırılmadan önce etiket bilgilerindeki karışılabilirlik durumu değerlendirilerek ona göre uygulama yapılmadır. Kullanılacak bitki koruma ürünleri, İl Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş olan Bitki Koruma Ürünleri Bayisinden alınarak ‘Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi’ sahibi kişiler tarafından uygulanmalıdır.”

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