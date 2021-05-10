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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunlular, Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor

İHA

Giresunlular, Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor

Giresunspor, dün oynadığı Tuzlaspor karşılaşmasını 21 kazanarak adını Süper Lig’e yazdırdı. Giresunlular 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
TFF 1. Lig’de son karşılaşmalar dün oynandı. Ligin öne çıkan takımlarından GZT Giresunspor, 19761977 sezondan veda ettiği Süper Lig’e, 44 yıl aradan sonra tekrar yükseldi. Giresun Valisi Enver Ünlü’nün çağırısıyla Giresunspor taraftarları sevinçlerini büyük ölçüde evlerinde yaşadılar. Giresun’da tüm cadde, sokaklar ve iş yerleri bayraklarla süslendi.
52 yaşındaki Taşkın Saka, çocukluk yıllarındayken Giresunspor’un 1. Lig’de mücadele ettiğini hatırladığını söyledi. Saka, “Çok mutluyuz. Biz hep takımın ligde tutunması için bekledik. Ama bu mertebeye geleceğimizi düşünmedik. Oynayan oyuncularımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Hayaldi gerçek oldu. 52 yaşındayım. Babam beni 7 yaşındayken maça götürmüştü. Kavga çıkmıştı. Babam beni aşağı sarkıtıp bu çocuğu eve götürüm demişti. Sadece onu hatırlıyorum. Sanırım o zaman 1. Lig’deydik” dedi.
Balıkçı Hakan Fidan ise, “Çok mutluyuz. İçimizden bağırmak, haykırmak geliyor. Pandemi nedeniyle eğlenemedik, kutlama yapamadık. Ama sonuçta çıktık. İnşallah devamı gelir. Biz mutluyuz, sevinçliyiz. Herkes mutludur” cümlelerine yer verdi.
Eczacı Kezban Kartal, Süper Lig’e yükselmekten gurur duyduğunu belirterek, “Giresunspor’un şu anda Süper Lig’e çıkmasından çok gururluyum, mutluyum. İnşallah Süper Lig’de tüm Giresun ekibi olarak, kadınlar, çocuklar ve erkekler olarak takımımızın yanında olacağımızı düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle kutlamaların olması çok mümkün değildi. Taraftar kendine yakışanı yaptı. Evlerinde gayet güzel sevincini yaşadı. Taraftar konusunda gerçekten takdir ettim. Öyle olması gerekiyordu. Gerekli mercilerin kurallarında uyulduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Giresunlular olarak çok mutlu olduğunu aktaran Tekniker Hakan Karataş da, “İyi bir Giresunspor taraftarıyım. Giresun aşığı bir insanım. Geçmişte Adana Demirspor ile tekrar yükselmişiz. Birimiz kırmızı grupta, birimiz beyaz grupta şampiyon olmuşuz. Böyle bir tesadüf olmuş. Giresunspor adına çok mutlu olduk. Süper Lig’de takımımıza başarılar diliyorum. Herkesi desteğe bekliyorum. Başka Giresun yok” şeklinde konuşurken, Orhan Torun ise “44 yıllık bir özlem vardı. Sesimden de belli. Akşam maçı seyrettik. Gayet güzel bir sonuçla 44 yıllık özlemi bu çocuklar bitirdi. Hepsinin alnından öpüyorum. Emeği geçene teşekkür ediyorum. Her şey bundan sonra daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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