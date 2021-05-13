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Doğu Karadeniz’de en çok vaka görülen Giresun’da Ramazan Bayramı namazı açık alanlarda kılındı

İHA

Doğu Karadeniz’de en çok vaka görülen Giresun’da Ramazan Bayramı namazı açık alanlarda kılındı

Doğu Karadeniz’de vakaların en yüksek olduğu illerin başında gelen Giresun’da Ramazan Bayramı namazı meydanlarda kılındı. Sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılınan namazlarda vatandaşlar camiler yerine mahallelerde daha önceden belirlenen meydanlara akın etti.
Korona virüs salgını ile mücadele salgını gölgesinde Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılındı. Vatandaşlar bayram namazı için bir gün öncesinden belediye hoparlöründen anons edilerek belirlenen meydan ve parkları doldurdu. Vatandaşlar kendi evlerinden getirdikleri seccadeler ile sosyal mesafeli saf tutarak, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Bayram namazı sonrasında hutbelerden Mescidi Aksa ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra vatandaşlar mesafe kurallarına uyararak evlerine dağıldı.
Ramazan Bayramı namazı sonrasında açıklamalarda bulunan vatandaşlar, bayramlaşmayı sosyal mesafe kurallarına uyarak yapacaklarını belirterek, herkesin sağlığı için teknolojinin imkanlarından faydalanarak yakınlarını görüntülü olarak arayıp bayramlaşacaklarını ifade ettiler.

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