Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taflancıkköyü merkez mevkiinde Onur Can Tiryaki (21) ile arkadaşı B.S. (25) av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfek ateş aldı. Olayda başından vurulan Onur Can Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli B.S. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay ilgili soruşturma sürüldüğü bildirildi.

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