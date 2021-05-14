Elevli: "Hobi arıcıları, gerçek arıcıları mağdur ediyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elevli: "Hobi arıcıları, gerçek arıcıları mağdur ediyor"

İHA

Elevli: "Hobi arıcıları, gerçek arıcıları mağdur ediyor"

Giresun Arıcılar Birliği Başkanı Kubilay Elevli, hobi olarak arıcılık yapanların, geçimini arıcılıktan sağlayanları mağdur ettiğini ileri sürdü.
Giresun Arıcılar Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıcılara tanınan haklardan, gerçek arıcıların değil, gerek hobi olarak arı besleyenlerin yararlandığını kaydederek, “Yörede mayıs ayının gelmesiyle birlikte fındık tarımında zararlılara karşı ilaçlı mücadele başlandığı bu günlerde arıcılar arılarını fındık tarımı yapılmayan Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerine taşımaktadır. Ancak her köyün, her ilçenin de belirli bir arı kotası bulunmaktadır. Bu kotayı ise gerçek arıcılık yaparak geçiminin bu işten sağlayan, meslek edinen arıcılar değil, başka mesleklerle, işlerle uğraşmasına rağmen hobi olarak bu işi yapanlar doldurmuştur. Bunun başlıca nedeni ise pandemi koşullarından dolayı getirilen kısıtlama ve yasakları delmek içindir. Hobi olarak bu işi yapanlar '35 arı kovanım var' diye aldığı arı yetiştiricisi belgesiyle kısıtlamadan muaf tutulmaktadır. Arısını da aslında hiçbir yere götürmediği halde Şebinkarahisar'a, Alucra, Çamoluk gibi ilçelere götürdü göstermektedir. Buralarında kağıt üzerinde kotası böylelikle dolu göründüğünden gerçek arıcılar götüremediğinden mağdur olmaktadır. Oysaki oluşturulacak bir komisyonla buralarda denetimler yapılmış olsa gerçekte arı olmadığı görülecektir. Bu konuda Giresun Arıcılar Birliği olarak, fındık bahçelerinde zararlılara karşı kullanılan ilaçlama öncesinde yaşadığımız bu sorunun çözülmesi yönünde yetkililere çağrıda bulunarak yerinde tespit edilerek yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

"Arılar için fındık ilaçlama tarihine uyulmalıdır"
Fındık bahçelerinde zararlılara karşı ilaçlamanın arılara zarar verdiğine de dikkat çeken Elevli, “Daha önceden toz ilaçlama yapılıyordu ve bu da arılara çok ciddi zarar veriyordu. Bu konudaki çağrılarımız ve mücadelemiz sonucunda sıvı ilaçlamaya geçildi. Ancak sıvı ilaçlamanın da zararı yok diyemeyiz. Arılar fındık bahçelerinde toz ilaçlamada olduğu gibi yerinde zarar görmese de kovana getirdiklerinde zarar görmektedir. Fakat diğer taraftan da fındık üreticileri de zararlılarla mücadele etmek zorundadır. Bunun tek çözümü ise ilaçlama tarihine uyulmasıdır. Fındık ilaçlamada belirlenen tarih 15 Mayıs’tan itibarendir. Bu tarihten önce ilaçlama yapılmamalıdır. Arıcılar da bu tarihten sonra arılarını fındık üretim alanlarının dışına taşımak zorundadır. İşte tam da bu konuda pandemi koşulları nedeniyle arılarını taşıyacak olan gerçek arıcıların kotasını hobi arıcıları kullandığı için bir mağduriyet yaşanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu
Sadi Karaduman, Giresunspor´a veda etti
YEREL HABERLER Sadi Karaduman, Giresunspor´a veda etti
Doğu Karadeniz’de en çok vaka görülen Giresun’da Ramazan Bayramı namazı açık alanlarda kılındı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de en çok vaka görülen Giresun’da ...
ASKON’dan Filistin için önce diplomasi, sonra boykot çağrısı
YEREL HABERLER ASKON’dan Filistin için önce diplomasi, sonra boykot ...
Doğu Karadeniz’de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun’da Bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de vaka sayılarının en yüksek olduğu ...