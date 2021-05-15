Vali Ünlü, pazar tezgahlarında kalan ürünleri satın alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

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Giresun Valisi Enver Ünlü, pazar yerlerini denetlerken tezgahlarda kalan ürünleri satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda açılan pazar yerlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Gemiler Çekeği Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarını ziyaret eden Vali Ünlü, pazarcı esnafları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Ünlü, pazar yerlerinin kapanmasına 10 dakika kala esnafların tezgahlarında kalan süt, yoğurt, kara lahana, marul, semiz otu ve pazı gibi yöresel ürünleri satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

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