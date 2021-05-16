Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı



Mustafa KIRLAK-Hakan KABAHASANOĞLU/ BULANCAK, (Giresun), (DHA)- GİRESUN´un Bulancak ilçesinde Turgut Alkan (36), annesi Şükriye Alkan´ı boğazını baltayla keserek öldürdü, kardeşi ve 2 polisi de yaraladı. Polisin vurduğu Turgut Alkan da hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi´nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan´ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan´ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK

2021-05-16 17:16:36



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