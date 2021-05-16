Ana-oğul, 25 gün arayla koronavirüsten öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GÜCE (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Güce ilçesinde Ayşe Zor (88) ve oğlu Bilal Zor (64), koronavirüs nedeniyle 25 gün arayla hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Giyimli Mahallesi'nde oturan Ayşe Zor, 15 Nisan'da Covid-19 teşhisi konularak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Ayşe Zor, 21 Nisan'da doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. İlçede toprağa verilen anne Ayşe'nin oğlu Bilal Zor da koronavirüse yakalanınca, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 29 gündür tedavisi süren Bilal Zor, bu sabah hayatını kaybetti. İlçede kılınan cenaze namazının ardından Bilal Zor, annesinin yanına defnedildi.DHA-Sağlık Türkiye-Giresun / Güce Hakan KABAHASANOĞLU
2021-05-16 18:50:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.