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Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı (2)

DHA

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı (2)


KORKU DOLU O ANLARI ANLATTILAR
Giresun´un Bulancak ilçesinde annesi Şükriye Alkan´ı boğazını baltayla keserek öldürüp, kardeşi ve 2 polisi de yaraladıktan sonra vurularak yaşamını yitiren Turgut Alkan'ın (36) akrabaları korku dolu yaşananları anlattı. 
Akrabalardan Halil Alkan, Turgut Alkan´ın rahatsızlığının olduğunu belirterek, "Biz oraya vardığımızda kardeşi Hasan Alkan´ı boynundan ve boğazından kesmiş. Çıplak bir vaziyetteydi. Annesi üstünü başını giydirdi. Daha sonra normale döndüğünü zannettik. Memur arkadaşlar da geldi. Memur arkadaşlar gelince Hasan´ın annesi, içeri girdiler. Memur arkadaşlar da içeri girdi. O an baltayı eline alıp annesini öldürmüş. Sonra memur arkadaşlar evden koşarak dışarı çıktı. O sırada elinde baltayla birlikte üstümüze geldi. Biz başladık kaçışmaya. Yoksa bizi de kesecekti. Biz polisler kaçtıktan sonra gördük ki memur arkadaşların birisini belinden kesmiş, birini bacağından yaralamış. Ondan sonra memur arkadaşlar etkisiz hale getirdi. Polis arabasına bindirip hastaneye götürdük. Biraz rahatsızlığı vardı ama bugün tamamen hastalığı, agresifliği, rahatsızlığı tavan yapmış. Artık gözü dönmüş kimseyi görmüyordu" dedi.
`RASTGELE ELİNDE BALTAYLA HERKESE SALDIRDI´
İlhan Alkan ise, çığlık sesleri üzerine dışarı çıktığını ifade ederek, "Saat 14.00 sıralarıydı. Çığlık sesi üzerine dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda da ambulansı gördüm kapıda birden. Daha sonra olay yerine gittik. Gittiğimizde Hasan Alkan yaralı bir şekilde yerde yatıyordu. Sağlık görevlileri ile birlikte onu sedyeye koyduk. Ambulans gittikten sonra Turgut Alkan tekrar eve girmiş. Orada annesini de yaralamış. Onun akabinde polisler geldi. Evden baltayla çıktı. Rastgele elinde baltayla herkese saldırdı. Etrafa kaçıştık. O sırada polis arkadaşları yaralamışlar. Akabinde silah sesleri geldi. Etkisiz hale getirmişlerdi" diye konuştu.
`CANIMIZI ZOR KURTARDIK´
Ömer Alkan da, "Bağrışma sesleri üzerine oraya gittik. Baktık kardeşi yerde yatıyor. Annesinin kolu kırılmıştı. Herkese saldırıyordu. Biz de kendi canımızı zor kurtardık. Olay yerinden uzaklaştık. Sonra iki polis yaralanmıştı. Zaten annesini de baltayla kesmiş" ifadelerinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK
2021-05-16 19:12:59

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