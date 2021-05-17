Siyasiler değil, mahkeme durdurdu Görele’nin Çavuşlu Beldesi’nde Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapasite artırımıyla ilgili yapılan çalışmayı Ordu İdare Mahkemesi durdurdu

Siyasetçilerin yaptığı açıklamalarla Giresun'un Görele ilçesinin Çavuşlu Beldesi’ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisinin kaldırılması beklenirken, kapasite artırma çalışmaları başlatıldı ancak belde halkının itirazıyla Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, “Çöp rezaletini çözmeliyiz” açıklamalarının ardından belde halkı çöp tesisinin kaldırılmasını beklerken kapasite artırma çalışmalarını görünce mahkemeye başvurdu. Ordu İdare Mahkemesi, “ Kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Çavuşlu beldesindeki Katı Atık Bertaraf Tesisini mahkemeye vererek kapasite artırımından şikayetçi olan Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, “2019 yılında AK Partili Cemal Öztürk beldemizde yaptığı muhtarlar toplantısında 'Bu rezalet durdurulmalıdır' ifadeleriyle bize bir söz vermişti. Biz bu sözün ardından çöp tesisinin kapatılmasını beklerken ne yazık ki kapasite artırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldığını gördük. Bunun üzerine Merkez Mahalle Muhtarı olarak ben ve onlarca belde sakiniyle beraber Ordu İdare Mahkemesine başvurduk. Başvurumuz değerlendirilerek yapılan incelemelerin ardından kapasite artırılmasıyla ilgili yürütmenin durdurulması kararı verildi. Bundan sonraki mücadelemiz ise Katı Atık Bertaraf Tesisinin tamamen kaldırılmasına yönelik olacaktır. Siyasiler geliyor bir söz veriyor ardından unutup gidiyorlar biz kaderimizle baş başa kalıyoruz ama adalet er geç yerini buluyor. Bu anlamda hukuki mücadelemiz devam edecektir” dedi.



Çevre kirliliği devam ediyor

Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisinin içme sularından, kokuya varıncaya kadar bir çok çevre kirliliğine neden olduğunu anlatan muhtar Selim Hamzaoğlu, “Burası tam bir yerleşim yerinin içerisinde yer almaktadır. Çöp tesisinin bulunduğu yerin bir tarafı belde diğer tarafları onlarca köyle çevrilidir. Beldemizin ve köylerimizin içme su kaynağının bulunduğu dere kenarındadır. Çöp tesisinden akan kirli su dere yatağına karışmakta zaman zaman balık ölümleri gerçekleştiği gibi içme sularımızda kirlenmektedir. Bununla birlikte belde ve köylerimiz kokudan yaşanmayacak haldedir. Burası yapılırken her türlü önlemin alınarak modern bir tesis olacağı söylenirken adeta vahşi depolama yapılmaktadır” diye konuştu.



Milletvekili Öztürk, kapatılmasını istemişti

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün açıklamalarını da hatırlatan Muhtar Hamzaoğlu, “Giresun Milletvekilimiz beldemize gelerek muhtarlarla toplantı yapmıştı ve bu toplantıda Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin bir rezalet olduğunu ifade ederek, 'Bu çöp konusu benim içimde bir ukdedir. Çöp tesisi alanına gittim, gördüm. Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü kusura bakmayın ama 'ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezalet görmedim' böyle bir çöp tesisi olmaz. O dönemde milletvekili olsaydım o çöp tesisini oraya yaptırmazdım. Her ne olursa olsun bu çöp sorununu bir şekilde çözmemiz lazım ve çözeceğiz' ifadelerine yer vermişti. Biz bu açıklamaların ardından çöp tesisinin kapatılmasını beklerken, kapasite artırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ancak adalete sığındık ve Ordu İdare Mahkemesi kapasite artırılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi” şeklinde konuştu.

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