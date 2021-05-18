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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Adası’nda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak

İHA

Giresun Adası’nda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak

Karadeniz’de üzerinde insan yerleşimi bulunmuş nadir adalardan olan Giresun Adası’nda Eylül ve Ekim aylarında arkeolog ve sanat tarihçilerinde oluşan uzman ekip tarafından kurtarma kazısı yapılacak.
Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun’a turizm açısından büyük katkısı olacağı düşünülen Giresun Adası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile EylülEkim 2021 döneminde bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarının yapılacağı bildirildi.
1991 yılında ikinci derece sit alanı ilan edilen Giresun Adası’nda 20092010 yıllarında Giresun Müze Müdürlüğü başkanlığında Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından arkeolojik yüzey araştırması yapılması sonucunda birçok buluntu ele geçirildi. Devamında 2011, 2012, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında adanın yüzeyinde ve toprağın altında hazine gibi yatan geçmişin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Giresun Adası’nın birçok bilinmeze gebe olduğu ifade edilen açıklamada, “Karadeniz’in engin mavi sularında adeta büyülü görüntüsüyle daha birçok bilinmeze gebe olan Giresun Adası, elbette ki birçok yeni araştırmayı ve bilimsel çalışmayı beklemektedir. Giresun İli turizmine katkısı sonsuz olacak bu tabiat şaheserinin bilimsel anlamdaki arkeolojik kazı çalışmalarının yapılabilmesi için EylülEkim 2021 döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Giresun Müze Müdürlüğü tarafından arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan uzman kadrosu ve teknik ekibiyle tekrar kazılara başlanacaktır” denildi.

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