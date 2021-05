Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hakan Keleş ile yola devam edeceğiz

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini belirterek, sportif direktörlük için ise Bülent Bölükbaşı ile görüştüklerini açıkladı.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluğun çok kolay olmadığını, çok emek harcadıklarını ifade etti. Yeni sezonla ilgili planlamalara başladıklarını dile getiren Karaahmet, yönetim kuruluyla bu akşam bir araya geleceklerini ve birtakım kararlar alacaklarını kaydederek, "Her şey doğru şekilde yapılmaya devam edecek. İnşallah Giresunspor, Süper Lig'de de iyi konuşulan bir takım olacak. Herkes şu konuda rahat olsun, Giresunspor Kulübü'nü korumak önemli. Sadece takımla ilgili kararlar almak değil kulübü korumak önemli. Geldiğimizde yaşadığımız faciayı gördük. Kimsenin bu kulübü zarar vermemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'HER İSTEYEN TEMLİK KOYAMAYACAK'

Karaahmet, yönetimi daha da güçlendirmek adına olağanüstü genel kurul kararı alacaklarını belirterek, "Yönetim kurulu toplantısı sonrası kongre konusunda konuşacağız, borçlanma limitleri konusuna çalışma yapacağız, her isteyen temlik koyamayacak. Ne yönetim kurulu ne başkan. Borç veriyoruz, alabildiğimiz kısmını alabiliyoruz, kalanı sezon sonunda bağışlayacağız. 'Ben para verdim, ben paramı geri istiyorum.' Kardeşim bunu sen yaptın. Bu yanlışı sen yaptın. O zaman sen Giresunspor'un parasını harcıyorsun. Olmaz, harcama kardeşim" dedi.

'DAHA ACIMASIZ BİR ARENA'

44 yıl sonra Süper Lige çıktıklarını, bu nedenle doğru kararlar vererek hareket etmek gerektiğine dikkat çeken Karaahmet, "Çünkü daha acımasız bir arena ama ben Giresun şehrinin Süper Lig'de bir süre kalmasını istiyorum. Ne kadar uzun süre; onu anlayacağız ama Giresunspor Süper Lig'de kalmalı. Bunu 44 yıl önce yaptığında birçok takım yoktu. Bu takımın geninde var, bunu yapabilir. Ben Giresunspor'un iyi şeyler yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

HAKAN KELEŞ'LE YOLA DEVAM

Takımı Süper Lig'e çıkaran Hakan Keleş ve ekibiyle yola devam edeceklerini açıklayan Karaahmet, sportif direktörlük için de Bülent Bölükbaşı'nı düşündüklerini söyledi. GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Bülent Bölükbaşı zaten hep içimizdeydi, yeni sezonda da yanımızda olacağını düşünüyoruz. Son derece mütevazı, işi bilen, çok fazla büyük paralarla futbolcular almaya karşı olan, geçmişte Giresunspor'da kaptanlık yapan biri. Giresunspor'da geçmişi olan biri de Hakan Keleş, kaptan Eren Tozlu, şimdi Bülent Bölükbaşı ile anlaşırsak o da bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Haziran ayı içerisinde stadyumda güzel bir kupa töreni yapmak istediklerini de aktaran Karaahmet, gerekli izinler konusunda süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Karaahmet'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-05-18 16:02:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.