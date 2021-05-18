Giresunspor Başkanı Karaahmet: “Hakan hocayla devam etme kararı aldık” Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: “Süper Lig Giresun’a bir çok şeyi kazandıracak” “Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili çalışma grubu oluşturduk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor Başkanı Karaahmet: “Hakan hocayla devam etme kararı aldık” Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: “Süper Lig Giresun’a bir çok şeyi kazandıracak” “Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili çalışma grubu oluşturduk”

İHA

Giresunspor Başkanı Karaahmet: “Hakan hocayla devam etme kararı aldık” Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: “Süper Lig Giresun’a bir çok şeyi kazandıracak” “Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili çalışma grubu oluşturduk”

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, düzenlediği basın toplantısında kazanılan şampiyonluğun Giresun’a yeni bir yön, nefes ve sinerji katacağını ifade etti. Karaahmet, Teknik Direktör Hakan Keleş ile yola devem edeceklerini de duyurdu.
Çotanak Spor Kompleksinde düzenlenen basın toplantısında Giresun’un ve Giresunspor’un her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Karaahmet, “Bugün Giresunspor’un Giresun’a bu şampiyonluğu getirmesi kolay bir şey değil. O yüzden bunu yakalamışken tüm Giresunluların artık Giresun şehriyle ilgili hayallerinde revizyona gitmesi ve yeni hedefler koyması gerekir. Artık Giresun ne istiyorsa almalı ne istiyorsa en iyisini yapmalı. Giresun’a çiçek ekenler en iyi çiçeği ekmelidir. Çünkü bu şehir artık buna hazır olmalı. Bunu hak ediyor bundan geri kalmamalı. O yüzden bu şehir belki yeni yapılacak her şeyi gözden geçirip her şeyi dizayn etmesi lazım. Giresun’a gelen herkesi Giresun’a aşık etmemiz lazım” dedi.

“Hakan hocayla devam kararı aldık”
Süper Lig hazırlıklarının devam ettiğini belirten Karaahmet, teknik kadro konusunda Hakan Keleş ile devam edeceklerini söyledi. Karaahmet, “Yeni sezonla ilgili birtakım çalışmalara başladık. Şu anda mevcut takımımızla ilgili raporlar gelmeye başladı. Kimse merak etmesin. Her şey doğru şekilde yapılmaya devam edecek. İnşallah Giresunspor, Süper Lig’de de iyi konuşulan bir takım olacak. Futbol takımımızla ilgili bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Takip edilen, izlenen ve talep edilen futbolcular hakkında bir çalışma ekibimiz var. Teknik kadro konusunda Hakan hocayla devam kararını almıştık. Fazla teknik direktör değiştirmeyi seven birisi değilim. Herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır ama bir insanı tanıyorsunuz anlıyorsunuz. Frekanslarınızın uyuyorsa onunla devam etmek lazım” dedi.

“Giresun’un geleceğine güzel şeyler bırakalım”
Giresunspor’un bir daha 44 yıllık aralar yaşamaması için çabaladıklarını belirten Karaahmet, “Çok istediğimiz yeni bir Giresunspor tesisi var. Onunla ilgili taleplerimizi ilettik. Onunla ilgili bu hafta çalışmaya başlayacağız. Hızla Giresunspor’a bir tesis kazandırmamız lazım. Giresunspor’un Süper Lig’e yakışır bir tesisi olması lazım. Artık biz kimseden küçük değiliz. Kimse Giresun’a küçük şehir diyemez. Kimseden büyük olduğumuzu da iddia etmiyoruz. Giresun’un ve Giresunspor’un her şeyi var. Şimdi bundan sonra daha fazlasını yapmak için hep beraber çalışalım üretelim. Giresun’un geleceğine güzel şeyler bırakalım. Allah bir daha Giresunspor’a 44 yıllık aralar vermesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hakan Keleş ile yola devam edeceğiz
YEREL HABERLER Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hakan Keleş ile yola ...
UNESCO başvurusu yapılan Giresun Adası´nda, kazılar yeniden başlıyor
YEREL HABERLER UNESCO başvurusu yapılan Giresun Adası´nda, kazılar ...
Giresun Adası’nda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak
YEREL HABERLER Giresun Adası’nda arkeolojik kazı çalışmaları ...
Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa ...
Siyasiler değil, mahkeme durdurdu Görele’nin Çavuşlu Beldesi’nde Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapasite artırımıyla ilgili yapılan çalışmayı Ordu İdare Mahkemesi durdurdu
YEREL HABERLER Siyasiler değil, mahkeme durdurdu Görele’nin Çavuşlu ...
Tam kapanmanın ardından fındık fiyatı 22,75 liradan işlem görmeye başladı
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ardından fındık fiyatı 22,75 liradan ...
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı ...
Ana-oğul, 25 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Ana-oğul, 25 gün arayla koronavirüsten öldü
Giresun’da baltalı dehşet: 2 ölü, 2’si polis 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da baltalı dehşet: 2 ölü, 2’si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun’da cinnet getiren şahıs annesini öldürüp, kardeşini yaraladı 2 polisi de girebiyle yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Giresun’da cinnet getiren şahıs annesini öldürüp, ...