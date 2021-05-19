Dağcılık eğitimi alan imam, halatla tırmandığı minareyi boyuyor



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/EYNESİL (Giresun), (DHA) GİRESUN'un Eynesil ilçesinin Yarımca köyünde imam Hüseyin Avni Öztürk (29), 2 yıldır görev yaptığı caminin yıpranan minaresini boyama masrafı çok çıkınca endüstriyel dağcılık eğitimi aldı. 45 metrelik minarenin şerefesine çift halat düzeneği kurarak, boya yapmaya başlayan Öztürk, "Talep ve izin halinde çevredeki diğer minareleri de boyayabilirim" dedi.

Eynesil ilçesinin Yarımca köyünde imam Hüseyin Avni Öztürk, 2 yıl önce ilk görev yeri olan Yarımca Köyü Camisi´ne atandı. Cami minaresinin eskidiğini fark eden imam, boyatmaya karar verdi. Ancak boyama masrafının 15 bin liraya mal olacağını öğrenen Öztürk, endüstriyel dağcılık eğitimi alarak işi kendi yapmaya karar verdi. Erzurum´da endüstriyel dağcılık eğitimleri alan imam kolları sıvayarak işe koyuldu. Öztürk, 45 metrelik minarenin şerefesine çift halat düzeneği kurdu. Biri makaralı olan düzenekle boya kutusu ve fırçayı kullanan Öztürk, diğer halata tırmanıp, boyama yaptı. Öztürk, önce şerefenin alt kısmını, ardından da üst kısmını 3 etaplık çalışma ile 2 günde tamamlamayı hedefliyor.

'DAĞCILIĞA İLGİM VARDI'

Dağcılığa ilgisi olduğu için minareyi boyayabileceğini anlatan Hüseyin Avni Öztürk, "Camilerin minarelerini İslami sembol olduğu için seviyordum. İlk geldiğimde minareyi bakımsız gördüm. Dağcılığa ilgim olduğu için minareyi boyayabileceğimi düşündüm. Erzurum´da dağcılık eğitimi almıştım. Bu işe başlayınca sadece dağcılıkla yapılabilecek bir şey olmadığını anladım. Onun için endüstriyel dağcılık gerekiyordu. Dağcılık Federasyonu ile irtibata geçtim ve bana eğitim ve ekipman desteğinde bulundular. Hayırseverlerde boya verdi. Fazla bir masrafımız olmamış oldu. Tamamen bir hayır işiyle camimizin minaresinin boya işini 2 günde tamamlamış olacağız. 2500 rakımın üzerinde bulunan yerlerde bulunan minareleri hayrına boyamak isterim. Özellikle Kadırga Yaylası'nda bulunan üstü açık minareli cami boyaya ihtiyaç varsa onu boyamak isterim" dedi.

Köy sakini Mehmet Köse ise, "İmamı en son caminin minaresinde tırmanmaya çalışırken gördüm. Dağcılık eğitimi almış. Böyle bir imam ilk defa gördük" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Eynesil Selçuk Başar/Aleyna KESKİN

2021-05-19 11:10:32



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