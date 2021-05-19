Mayıs Yedisi’ne pandemi engeli

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, pandemi ile mücadele kapsamında bu yıl Uluslararası Geleneksel Mayıs Yedisi Festivalini (20 Mayıs) birlikte kutlanamayacağını söyledi.

Mayıs Yedisi (20 Mayıs) yöresel kültürümüzde öneminin büyük olduğunu ifade eden Milletvekili Aydın “Giresunlular için Aksu Deresi ve Karadeniz’in birleşiminde yedi çift ve bir tek olmak üzere taş atarak dileklerimizi dilediğimiz ve 3 kere sac ayaktan geçmek suretiyle geleneğimizi kutladığımız özel bir gündür. Özü itibariyle sosyal faaliyet, eğlence ve oyunları barındıran ve her yıl geleneksel olarak kutladığımız Giresun Aksu Festivalini korona virüs salgınından dolayı bu yıl birlikte kutlayamıyoruz. En kısa sürede salgın sürecini atlatmamızı ve bu yıl icra edemediğimiz bu özel günümüzü seneye hep birlikte kutlayacağımızı temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimin Mayıs Yedisi’ni kutluyor, en derin selâm sevgi ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.