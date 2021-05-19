Giresun’da 19 Mayıs törenle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı milli mücadelenin 102. yıldönümü Giresun’da kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Giresun Valiliği önünde pandemi tedbirleri kapsamında protokol üyeleri, antrenör ve sporcuların katılımıyla tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Daha sonra gençler tarafından şiirler okundu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 1919 ruhuyla saat 19.19’da herkesi balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla donatarak her bir ağızdan İstiklal Marşını okumaya davet etti.

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