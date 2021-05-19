Giresun Aksu Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

Kentte, 44'üncüsü düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali koryej yürüyüşü ile başladı. Belediye bandosu ve Giresun Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun katıldığı yürüyüş Yeniyol mevkiinde start aldı. Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen ekip Atatürk Meydanı'nda festival ateşinin etrafından toplandı. Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden´in yaktığı şenlik ateşinin ardından Giresun Kalesi´nden havai fişek gösterisi sunuldu. DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-05-19 23:05:26



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