Sığır yetiştiricilerine tohumlama desteği Giresun’da 8 ilçede, 8 bin baş dişi sığıra suni tohumlama başladı

Giresun’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 ilçede, 8 bin baş dişi sığıra suni tohumlama hizmeti verileceği belirtildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, sunu tohumlama hizmetinin başladığını belirterek, "20212023 yılları arasında 3 yıl süreyle devam edecek olan 'Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları ile Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP)' kapsamında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalayan serbest veteriner hekimler vasıtasıyla Alucra, Bulancak, Çamoluk, Doğankent, Güce, Keşap ve Piraziz ilçelerinde suni tohumlama hizmeti verilmeye başlanmıştır. Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile protokol imzalayan serbest veteriner hekimlere; proje bütçesinden temin edilen simental, montofon, angus ve şarole ırkı boğaların spermaları, Amerikan jerseyi boğaların cinsiyeti belirlenmiş dişi spermaları ile teknisyen tankı, deklanjatör, payet tutma ve kesme pensi, pistole kılıfı, uygun tohumlama zamanını belirlemede kullanılan kızgınlık dedektörü ve diğer suni tohumlama ekipmanları teslim edilmiştir. Ayrıca ithal dondurulmuş spermaların muhafazasında kullanılan sıvı azot gazı ikmali de periyodik olarak İl Müdürlüğümüz kanalıyla gerçekleştirilecektir. Proje de yer almak üzere protokol imzalayan serbest veteriner hekimler tarafından Alucra, Çamoluk ve Doğankent ilçelerinde bütün dişi sığır cinsi hayvanlara, Bulancak, Güce, Keşap ve Piraziz ilçelerinde ise sadece jersey ve jersey melezi ırkındaki dişi sığır cinsi hayvanlara yönelik telefon ihbarlı veya tur şeklinde suni tohumlama hizmeti verilecektir. Giresun ilimizde ETKİYAP Projesi çerçevesinde 2021 yılında 2 bin 500 başı jersey ve jersey melezi olmak üzere toplamda 8 bin baş dişi sığır cinsi hayvana suni tohumlama hizmeti verilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.