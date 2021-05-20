Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada

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Hakan KABAHASABOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN´un Tirebolu ilçesinde, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızası nedeniyle sahile zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Tirebolu ilçesinde saat 19.00 sıralarında Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından nedeniyle içinde bulunan 6 personel ile Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Amasya´nın Merzifon Hava Üssü´ne gittiği öğrenilen helikopterin inişi sırasında yaralanan olmadığı belirtildi. Helikopterin iniş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Tirebolu Hakan KABAHASANOĞLU

2021-05-20 20:45:55



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