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Giresun’a acil iniş yapan helikopter

İHA

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı.

Giresun’a acil iniş yapan helikopter

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter arıza nedeniyle Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan’dan Merzifon’a giden Mİ17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile TireboluYalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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