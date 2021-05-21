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Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine durdurma 

DHA

Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine durdurma 


Selay SAYKAL/GÖRELE (Giresun), (DHA)GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin faaliyeti; depolama şeklinin hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle yargı kararı ile durduruldu. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.
Görele'ye bağlı Çavuşlu beldesinde, 6 yıl önce faaliyete alınan, kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanan çöplerin depolandığı Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden atık su sızdığı, çöplerin ayrıştırılmadığı, tıbbi atık ile tesis kapasitesinin üzerinde depolama yapıldığı iddia edildi. Çöplerden gelen ve arıtılmayan atık suların, dere yatağına döşenen ve denize ulaştırılan borularda oluşturduğu hasar nedeniyle dere ve içme suyunu kirlettiğini savunan belde sakinleri, konuyu yargıya taşıdı. 
DURDURMA KARARI 
Ordu 2'nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu, kurulum aşamasında alınan 'ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. 
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.
'ATIK SU DEREYE KARIŞIYOR'
Yöre halkının avukatı Ozan Karagöz, tesiste kapasitenin üzerinde kullanım ve depolama şekli nedeniyle oluşan atık suyun doğrudan dereye ve dere yoluyla Karadeniz´e karıştığını söyledi. Tesisin suda kirlilik oluşturduğunu savunan Karagöz, "Tesisin faaliyette olduğu dönem içinde buradan kaynaklanan kirlilik nedeniyle Karadeniz´deki balık popülasyonunun tehdit altına olduğu değerlendiriliyor. Tesisten doğan zehirli atık sularının Karadeniz´e erişmesi, denizdeki oksijen yoğunluğunu düşürerek büyük kirliliğe sebep oluyor. Hem savcılık soruşturması hem idare mahkemesinde yapılan tespitlere göre, bölge halkı ve uzun vadede Karadeniz için kirlilik kaynağı olan bu tesisin hızlı şekilde kapatılarak faaliyete son vermesi gerekiyor" dedi.
'KİRLİLİK TEHDİDİ VAR'
Karadeniz´de ciddi kirlilik tehdidi olduğunu dile getiren Karagöz, "Analiz raporlarında tesisten her gün için sadece 5 ton atık su üreteceği değerlendiriliyor. Geride bırakmış olduğumuz her yıl için 100 tonluk atık su miktarının her gün için 5 tona eriştiğini değerlendirdiğimizde bu durum Karadeniz için çok büyük bir risk ve tehdit taşımaktadır. Mahkemenin verdiği ÇED raporunun iptali kararı çok önemli ve değerli bir karardır" diye konuştu.
`TIBBİ ATIK VE CÜRUF DÖKTÜLER´
Çavuşlu beldesinde yaşayan Rıza Keskin de tesiste vahşi depolama yapıldığını ve çöp suyunun arıtılmadan dereye akıtıldığını savunarak, "Geceleri suyu dereye bastılar. Aşağıda köylerin su depoları var. Buraların ihtiyacı olan suyu dereden alıyoruz. Buraya normalde 98 ton civarında çöp gelmesi gerekirken, günlük 400 ton çöp getirdiler ve ayrıştırmadılar. Çöplerin arasında tıbbi atık bile vardı. Dökülmesi yasak olan cürufu buraya döktüler. Bunların hepsi Çavuşlu halkını zehirledi. 300 tonun üzerinde çöp dökülmesi için burada genişletme yapılacaktı. Dava açtık ve haklı olan davamızı kazandık" dedi. 
'ABDEST ALAMIYOR, BANYO YAPAMIYORUZ'
Beyli Mahallesi'nin muhtarı Sami Durmuş ise "Çavuşlu´da 7 mahallemizin içme suyu bu dereden temin ediliyor. Su kuyularımız aşağıda ve bu çöpün suyu dereye karışıyor. Çeşmeden akan suyla ne abdest alabiliyor ne banyo yapabiliyoruz ne de hayvanlarımız içebiliyor. Bizim yaşam standardımızı elimizden aldılar" dedi.
Selim Hamzaoğlu da "Çöp tesisi yapıldıktan sonra Çavuşlu yaşanamaz hale geldi. Tesisten kaynaklı aşırı çöp kokusu var, sular dereye sızıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Görele Selay SAYKAL
2021-05-21 10:02:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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