FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Selışık: Pandemiden tarımın etkilenmediği tespit edildi



Mustafa KIRLAK/PİRAZİZ, (Giresun), (DHA) BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Tarım ve Gıda Merkezi´nce düzenlenen `Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda´ çalıştayında konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, "Kovid-19´un tarıma olan etkileri üzerine Birleşmiş Milletlerin üç kuruluşu olarak yaptığımız çalışmada, tarım sektöründe olumsuz bir etki yaşanmadığını tespit ettik. Halkımız, çiftçimiz, kendi üretimini kendi çözüm yollarıyla bir şekilde sürdürmüş" dedi.Bahçeşehir Üniversitesi Tarım ve Gıda Merkezi, Giresun´un Piraziz ilçesindeki uygulama merkezinde `Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda´ çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı ve BM CIFAL İstanbul Başkanı Enver Yücel, Hocaoğlu Tarım ve Hayvancılık Ziraat Mühendisi Ali Kürşad Altunbaş, Soğukpınar Kadın Girişim Kooperatifi, Tirebolu Kozbaşı Kadın Kooperatifi, Kayadibi Kadın Kooperatifi Ortakbahçe Yaşam Çiftliği, Tamzara Kadın Girişimciler Kooperatifi, Kovanlık Kadın Kooperatifi, Alaf Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Denizin Kadınları Derneği olmak üzere kadın girişimciler katıldı.`ÜNİVERSİTEMİN TARIMLA İLGİLİ UYGULAMALRINI PİRAZİZ´DE YAPMAK İSTİYORUM´Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı ve BM CIFAL Başkanı Enver Yücel, üniversitesinin tarımla ilgili uygulamalarını Piraziz´de yapmak istediğini belirterek, "Çok değerli kaymakamım ve belediye başkanım bu konuda bizlere destek olmak için hazır olduklarını ilettiler. Biz de burada tarımla ilgili en başta eğitim, kadın istihdamı ve kadınlarımızın daha fazla işe katılımı konularında öncelikle eğitimler vermek ve dünyaya açılmak üzere bir merkez kuracağız"şeklinde konuştu`KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YERDİR ANADOLU TOPRAKLARI´Piraziz Kaymakamı Furkan Başar ise, Anadolu topraklarını kadının elinin değdiği yer olarak nitelendirerek, "Anadolu isminden de anlaşılacağı gibi ana dolu, yani kadın dolu. Kadının elinin değdiği yerdir Anadolu toprakları. Kadın girişimcilerin elinin değdiği yerdir Piraziz ve Giresun toprakları. Bu bakımdan sizlerin çalışmalarını çok önemli buluyoruz. Az önce hanımefendi KOSGEB´ten destek aldığını söyledi. TKDK´dan, KOSGEB´ten ve buna benzer Tarım Bakanlığı´ndan kadın girişimcilerimize çok ciddi destekler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir. Tarım Bakanlığımız gerçekten bu konuya önem veriyor. Bizlerde Piraziz ölçeğinde Piraziz Kaymakamlığı olarak, Giresun ölçeğinde de sayın valimizin önderliğinde Giresun´da ve Piraziz´de tarımın ve kadın kooperatiflerinin gelişimi için elimizden gelen gayret neyse her zaman göstereceğiz" ifadelerinde bulundu.Çalıştayın açılış konuşmasının ardından BM CIFAL Direktörü Ahmet Aydemir ile FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, akıllı tarım ve sürdürülebilir gıda üzerine bilgiler verdi. Çalıştay, soru cevap bölümüyle sona erdi.`AMACIMIZ YERELDEN KADINLARI GÜÇLENDİRMEK´Çalıştayı ardından değerlendirmelerde bulunan BM CIFAL Direktörü Ahmet Aydemir, amaçlarının yerelden başlayarak kadınları güçlendirmek olduğunu kaydederek, "Bugün biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak bilindiği gibi sürdürülebilir kalkınama çalışmalar yapıyoruz. Bunun için 2019 yılında Birleşmiş Milletler Araştırma Enstitüsüyle Türkiye ve Doğu Avrupa´daki ilk ve tek resmi merkezi kurmuştuk. Bugün de benzer çalışmayla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğiyle sürdürülebilir gıda sistemleri ve akıllı tarımla ilgili merkezin kuruluşuyla ilgili bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliğimiz Piraziz uygulama alanında gerçekleşti. Akıllı tarım uygulamaları, dijital tarım, sürdürülebilir gıda sistemleri gibi konulardan bahsediyoruz. Amacımız, yerelden başlayarak Karadeniz Bölgesi, İstanbul ve Türkiye´den sonra tüm dünyaya pandeminin bize göstermiş olduğu gıda sağlığı, gıda güvenliği, tarımın doğru yapılması ve sulama sistemlerinin verimli kullanılması için hem eğitimler vermek, farkındalıklar kazandırmak hem de yerel halkı yani kadınları güçlendirerek kooperatif kurmalarına destek olmak" dedi.`PANDEMİDEN TARIMIN ETKİLENMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ´FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise Birleşmiş Milletler´e bağlı kuruluşlar tarafından yapılan çalışmada Kovid-19´un tarım üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Pandemi döneminde tarımın devam ettiğini ifade eden Selışık, şöyle konuştu: "Türkiye aslında tabi ki tarım sektörü de başta olmak üzere pandeminin başlangıcında çok çok etkilendi. Dünya genelinde bir sorun olduğunu ve tarımda da o sorunu hissettik. Her yer kapandı ve lojistik anlamda gıda üretiminin yoğun olduğu yerlerde tarlalarda ilk başta ürün kaldı. Örneğin üretilen süt işlenecek fabrikaya ulaşamadı. Orada bir miktar sıkıntı yaşandı. Restoran kapandığı için küçükbaş hayvan etinde tüketim bir anda düştü. Kovid-19´un tarıma olan etkileri üzerine Birleşmiş Milletlerin üç kuruluşu olarak yaptığımız çalışmada, tarım sektöründe olumsuz bir etki yaşanmadığını tespit ettik. Pozitif ayrımcılık olan sektörlere arıcılık gibi yoğun talep olmuş. Burada sonuçta halkımız, çiftçimiz, kendi üretimini kendi çözüm yollarıyla bir şekilde sürdürmüş." DHA-Genel Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK/PİRAZİZ, (Giresun), (DHA)

2021-05-21 10:49:56



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