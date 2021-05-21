Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi (2)

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İKİNCİ KEZ ACİL İNİŞ YAPTI

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopter, motor arızasının giderilmesi ve son kontrollerinin ardından, 6 mürettebatıyla havalandı. Ancak helikopter, 5 dakika sonra sahile yeniden acil iniş yaptı. Ekiplerin, arızayı gidermek için yeniden çalışma başlatacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Tirebolu Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-05-21 15:19:34



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