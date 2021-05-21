Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi (4)

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ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, arızası giderildikten sonra havalanıp, bölgeye ikinci kez acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterdeki arızanın giderilmesi çalışmalara ara verildi. Havanın kararması nedeniyle helikopter üstündeki çalışmalara ara verildiği belirtilirken 6 mürettebatın da ilçede konaklayacağı, onarım işlemlerine yarın devam edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun GİRESUN, (DHA)

2021-05-21 18:44:25



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