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Hakan Karaahmet: "Giresunspor’un yeni bir kadrosu olacak" Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet "Giresunspor’da tüzük değişikliği yapıyoruz ve temliği kaldırıyoruz"

İHA

Hakan Karaahmet: "Giresunspor’un yeni bir kadrosu olacak" Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet "Giresunspor’da tüzük değişikliği yapıyoruz ve temliği kaldırıyoruz"

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da Kulüp Başkan Hakan Karaahmet, "Giresunspor’un aşağı yukarı 8 futbolcusu içeride kalacak. Giresunspor’un yeni bir kadrosu olacak. 15 kişilik bir transfer çalışması olacak" dedi.
Katıldığı bir televizyon programında Giresunspor’un Süper Lig’e yükselme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, zirve yarışında Samsunspor galibiyetinin önemine vurgu yaptı. Karaahmet, “Bizim için kritik bir sene oldu. Samsunspor’u yenmesek de başka bir takımı yensek ve 3 puan yazsalar çıkamıyorduk. Aslında çok örneği olmayan bir şey oldu. 3 takım 70 puan ile bitirecek, birbirinin maçına bakılacak ve averaj ile sonuca gidilecek ki daha önceki sezonlara bakıldığında 70 puanlar da bu ligde çok fazla görülmemiş. Daha çok 6065 puan baremi yeterli görünüyordu ancak çok şükür aradan çıkmayı başardık ve şampiyonluk bize kısmet oldu” diye konuştu.
Zorluk yaşanmadan başarının gelmediğini ifade eden Karaahmet, başarıya giden yolda tek gerçeğin para olmadığını söyledi. Karaahmet, “Bazen zorluk olmadan başarının gelmediğine inanıyorum. Benim karşımdaki rakiplerimin her halde bir beş tanesinin bütçesi bizim kurduğumuz takımın bütçesinin beş katı falan. Zor süreçler geçirdik 18 kişilik bir kadromuz vardı. Diğer 4 kişi gençti. Yedek bulmakta zorlandığımız zamanlar oldu” dedi.
Yeni sezon transfer planlamasına da değinen Karaahmet, “Giresunspor’un aşağı yukarı 8 futbolcusu içeride kalacak. Giresunspor’un yeni bir kadrosu olacak. 15 kişilik bir transfer çalışması olacak. Transfer bittiği gün bitiyor. Bitene kadar çok çile çekersiniz. 3 büyüklerle aramız çok iyi. Onların futbol havuzlarında fazla oyuncular var. Bir de gelecekler var. Biraz daha onlardan çıkacak oyuncuları görmek istiyoruz. Çıkacak bazı futbolcuları kadromuza katabiliriz” ifadelerini kullandı.
Tüzük değişikliği yapacaklarını belirterek, temliği kaldıracaklarını ifade eden Karaahmet, “Hiç kimse parası olan bir kulübü almamıştır. Profesyonellik açısından tabii ki şirket gibi yönetilmeli. Kulüplerdeki borçlara baktığımız zaman, başkanlar bir rakam veriyor. Bununla ilgili bir temlik koyuyor. Bu sefer bu başkan bu kulübün parasını mı harcamış oluyor? Yani kulübün parasını harcadıysan har vurup harman savurduğunun hesabını kim verecek? Giresunspor’da tüzük değişikliği yapıyoruz ve temliği kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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