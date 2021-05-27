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Giresun’un Çanakçı ilçesine engelli yaşlı ve bakım merkezi açılıyor

İHA

Giresun’un Çanakçı ilçesine engelli yaşlı ve bakım merkezi açılıyor

Giresun’un Çanakçı ilçesine engelli yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin açılması için çalışmalar başlatıldı. Çanakçı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi açılması için tahsis edilen binada Kaymakam Ömer Sirkeci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, Engelli ve Bakım Merkezi Birim Sorumlusu Murat Şen ve Mavi Yurt Bakım Merkezleri A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Yener Türk incelemelerde bulundu.
İlçede hizmet verecek olan Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin hem bölgenin ihtiyacına hem de yörede istihdama katkı sağlayacağını ifade eden Mavi Yurt Bakım Merkezleri A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk, “Giresun Bakım Sağlık ve Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren engelli ve yaşlı bakım merkezi binası Çanakçı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından tahsis edildi. Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde yatılı olarak 100’ün üzerinde bir kapasiteye sahip olacaktır ve aynı zamanda en az 50 kişiye istihdam sağlanacaktır. Hizmet verecek binada tadilat çalışmalarına başlamak üzere tarafımıza tahsisi yapılmıştır. En kısa zamanda hizmete açmak için gerekli çalışmalar başlatılmıştır” bilgisini verdi.

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