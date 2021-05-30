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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüneldeki kazada ölü sayısı 3'e çıktı; ters yöne yanlışlıkla girmiş

DHA

Tüneldeki kazada ölü sayısı 3'e çıktı; ters yöne yanlışlıkla girmiş


Hakan KABAHASANOĞLU/TİREBOLU (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, tünelde ters yönde giden kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, kamyonet sürücüsünün eşi Asiye Bayraktaroğlu'nun (74) hayatını kaybetmesiyle 3'e yükseldi. Tedavisi süren kamyonet sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu'nun, bağlantı olduğunu zannederek, ters yöne yanlışlıkla girdiğini söylediği belirtildi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında ilçenin girişindeki Kilise Burnu Tüneli'nde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Selçuk Aktan (37) yönetimindeki 61 AAJ 718 plakalı hafif ticari araç, ters yönde giden Nuri Bayraktaroğlu'nun (80) kullandığı 28 TC 836 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Selçuk Aktan ile yanındaki Fatih Bayır (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Nuri ve yanındaki eşi Asiye Bayraktaroğlu da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN EŞİ KURTARILAMADI
Ağır yaralı Asiye Bayraktaroğlu, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu'nun tedavisine ise hastanede devam ediliyor.
TERS YÖNE YANLIŞLIKLA GİRMİŞ
Kazada ölü sayısı, 3'e yükselirken, tedavisi süren kamyonet sürücüsünün, köyüne gitmek istediği, kara yolunda bağlantı olduğunu zannederek, ters yöne yanlışlıkla girdiğini söylediği belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren Selçuk Aktan Niğde'de, Fatih Bayır Tirebolu'nun Belen köyünde, Asiye Bayraktaroğlu ise Tirebolu'ya bağlı Yaraş köyünde toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-05-30 12:36:52

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