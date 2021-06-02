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Bu durumdan herkes şikayetçi Giresun'un Tirebolu ilçesinde mahalle aralarında, apartman altlarında bulunan tamirci dükkanları hem esnafı hem apartman sakinlerini hem de ilçe halkını canından bezdirdi Tirebolu şehir içerisinde görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik oluşturulmasından bıkan esnaf ve vatandaşlar Küçük Sanayi Sitesiyle bu sorundan kurtulmak istiyor

İHA

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sanayi sitesi gelişim alanı bulunmasına rağmen Tirebolu Belediye Meclisi'nin onayını alamadıklarını ileri süren tamirci esnafı, şehrin içerisinde apartman altlarında görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik oluşturmaya devam ettiklerini belirterek bunun bir an önce son bulmasını istedi.

Bu durumdan herkes şikayetçi Giresun'un Tirebolu ilçesinde mahalle aralarında, apartman altlarında bulunan tamirci dükkanları hem esnafı hem apartman sakinlerini hem de ilçe halkını canından bezdirdi Tirebolu şehir içerisinde görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik oluşturulmasından bıkan esnaf ve vatandaşlar Küçük Sanayi Sitesiyle bu sorundan kurtulmak istiyor

Giresun’un Tirebolu ilçesinde sanayi sitesi gelişim alanı bulunmasına rağmen Tirebolu Belediye Meclisi’nin onayını alamadıklarını ileri süren tamirci esnafı, şehrin içerisinde apartman altlarında görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik oluşturmaya devam ettiklerini belirterek bunun bir an önce son bulmasını istedi.
Kooperatifleri olmasına rağmen kendilerine ait bir sanayi sitesi olmadığını ifade eden Tirebolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kemal Duman, yıllardır sanayi esnafına bir sanayi sitesi kurmak için mücadele verdiklerini söyledi. Duman "Kooperatifimize üye yaklaşık 50 civarında esnafımız var. İlçemizde sanayi işi yapan ise yüzden fazla usta var ancak bu sanayi esnafına ait bir küçük sanayi sitesi maalesef yok. Şuanda Körliman Mahallesi Aslancık köy yolu üzerinde uzun zaman önce yapı kooperatifi adı altında ekonomik durumu yerinde olanlar tarafından dükkanlar yapılmış ve sanayi esnafına kiraya verilmiş ve 3040 kadar esnaf burada hizmet veriyor. Geri kalan onlarca esnaf ise şehir içerisinde apartman altlarında çalışmak zorunda kalıyor. Şehir içerisinde görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik oluşturuyorlar. Bu durumdan esnafımız da, apartman sakini de, mahalle halkı da şikayetçi. Sanayi esnafı sanayide olmalı ama bizim sanayi sitemiz yok” dedi.

Belediye engeli aşılamıyor
Sanayi gelişim alanı bulunmasına rağmen Tirebolu Belediye Meclisi’nin onayından geçmediği için sanayi sitesi yapamadıklarını da anlatan Kooperatif Başkanı Duman, “Biz istiyoruz ki bize bir sanayi sitesi alanı tahsis edilsin biz kooperatif olarak kendi sanayi sitemizi yapalım. Ancak bize esnafımızın sorununu çözecek bir alan tahsisi yapılamıyor. Oysaki şuan Körliman Mahallesi Aslancık köyü yolu üzerinde mevcut sanayi esnafının kiracı olarak bulunduğu yerin karşısında DSİ tarafında sanayi gelişim alanı olarak işlenmiş bir arazi bulunmaktadır. Buranın kooperatifimize tahsis edilmesi halinde biz kendi küçük sanayi sitemizi yapabiliriz. Bu şekilde şehir içerisindeki bütün esnafımızı buraya taşırız ve şehir içerisindeki esnafımız da vatandaşların da sorunu çözülmüş olur” diye konuştu.
Apartmanlarının altında işyeri bulunan bina sakinlerinden Şaduman Topal ise “Hemen dairemin altında oto boyacısı var. Bırakın balkona çıkmayı evin içerisinde gürültüden yaşayamaz durumdayız. Çocuk uyutuyoruz aşağıdaki çekiç, makine sesinden uyanıyor. Çamaşır yıkıyoruz, oto boyasından balkona asamıyoruz. Çocuklar kapının önüne çıkamıyor. Kim bu duruma uzun zaman katlanabilir. Yaşadığımız tam bir çile” ifadelerini kullandı.

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