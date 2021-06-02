Karadeniz Bölgesi'nin tek hafızlık proje ortaokulu Giresun'un Eynesil ilçesinde bulunuyor

Karadeniz Bölgesinin tek hafızlık proje ortaokulu olan Giresun'un Eynesil ilçesindeki Hacı Mustafa Eren Hafızlık Ortaokulu velilerinin takdirini topluyor.

20202021 eğitim ve öğretim yılında açılan Eynesil Hacı Mustafa Eren Hafızlık Ortaokulu, 20212022 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarına hızlı başladı. 17 öğrenciyle yeni eğitim yılına start veren Hacı Mustafa Eren Hafızlık Ortaokulu Karadeniz bölgesinin tek hafızlık proje okulu olma özelliğini taşıyor.

Okulun yeni olmasından dolayı eksiklikleri yerinde tespit eden okul idaresi ve okul aile birliği, okulun çevre düzenlemesini de bitirmek için son sürat çalışmalara devam ediyor. Okul Aile Birliği Başkanı Karaman Halil Köse, fedakârca çalışan okul müdürüne ve okul idaresine teşekkür etti. Köse "Okul ve veli olarak çok şanslı insanlarız. Okul Müdürümüz Mustafa Çavuş Karkaç ve okul idaremiz, okulumuzun eksikliklerini yerinde tespit ederek aralıksız ve gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Kısa bir süre sonra okulumuz fen liselerinden daha kaliteli bir eğitim verecek konuma gelecek. Buna inanıyoruz ve biz bundan eminiz. Değerli okul müdürümüzün girişimiyle okulumuz İTO Marmara Hafızlık İmam Hatip Lisesiyle kardeş okul oldu. Okulumuzdan mezun olacak 5 öğrencimiz sınavsız İTO Marmara Hafızlık İmam Hatip Lisesine yatay geçiş yapacak" diye konuştu.

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