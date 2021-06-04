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Giresunspor'da sportif direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi

DHA

Giresunspor'da sportif direktörlüğe Fatih Kavlak getirildi


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) SÜPER Lig'in yeni takımlarından Giresunspor´un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, sportif direktörlüğe Atakaş Hatayspor'dan ayrılan Fatih Kavlak'ı getirdiklerini söyledi.
Başkan Hakan Karaahmet, yaptığı açıklamada, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Süper Lig´de geçireceğimiz yeni sezona dair transfer çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sezon için kafamızda gerçekleştirmeyi planladığımız 8-10 tane yabancı oyuncu alma fikri vardı ancak federasyonun aldığı karar sonrası bu planı revize edip etmeyeceğimize bakacağız. Bu kuralın Türk futbolunu nereye götüreceği de çok önemli. Ona göre planlamamızı yapacağız" dedi.
Geçen sezon Atakaş Hatayspor´da sportif direktör olarak görev alan Fatih Kavlak ile anlaşma sağladıklarını aktaran Karaahmet, "Fatih Kavlak geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor´da çok iyi işler yapmıştı. Sportif direktör olarak kendisiyle büyük ölçüde anlaştık. Bu sezon inşallah bizimle birlikte devam edecek" ifadelerini kullandı.
Karaahmet, takıma büyük oranda Süper Lig´de oynamamış oyuncuları katmayı planladıklarını da dile getirerek, "Çalışmlarımızda Hakan hocamız ve Fatih Kavlak bizimle aynı düşünüyor. Elbette bu ligde oynamış ve takımımızın yapısına uygun oyuncuları da kadromuza katacağız. Ancak Hatayspor´un geçen sezon yaptığı çok doğruydu, doğruları örnek almalıyız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-06-04 13:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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