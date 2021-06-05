Giresunspor ilk Süper Lig’e yükseldiği yıl hayatını kaybetmişti, mezarı başında anıldı

Giresunspor’un ilk Süper Lig’e yükseldiği yıl deplasman maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden efsane futbolcularından biri olan Ünal Dikbaş Giresun'un Görele ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi’ndeki mezarı başında Giresunspor’un eski futbolcusu Ünal Dikbaş’ı anma programına Giresunspor ve Göreleli taraftar gruplarıyla yakınları katıldı. Törende Ünal Dikbaş’ın mezarına giydiği 7 numaralı Giresunspor forması bırakılırken, dualar okundu.

Futbolcu Ünal Dikbaş’ın amcasının oğlu Hikmet Dikbaş, yaptığı konuşmada “Amcaoğlu olan Ünal Dikbaş Giresunspor’da çok iyi bir futbolcuydu ve başarılarıyla takdir ediliyordu. Giresunspor’un 1969 yılında Aydınspor deplasman maçından dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti. Giresunspor bu sezonda Süper Lig’e yükselmiş ve 1971971 sezonunda Süper Lig’de oynamaya hak kazanmıştı. 44 yıl aradan sonra Giresunspor’un tekrara süper Lig’e yükselmesi sonucu merhum amcaoğlunu unutmayan Giresunspor taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.