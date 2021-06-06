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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da spor salonları tekrar hizmet vermeye başladı

İHA

Giresun’da spor salonları tekrar hizmet vermeye başladı

Korona virüs salgını nedeniyle aylardır kapalı olan spor salonları tekrar hizmet vermeye başladı. Giresun’da kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir evde vakit geçirenler spor salonlarına gitmenin mutluluğunu yaşıyor.
Geçtiğimizi aylarda korona virüs kısıtlamaları nedeniyle birçok işletmenin yanı sıra spor salonları da faaliyetlerine ara vermişti. 1 Haziran itibariyle yeniden normalleşme sürecine girilirken, spor salonları da faaliyetlerine tekrar başladı. Kısıtlamalardan dolayı idmanları aksayan vatandaşlar, fazla kilolarından kurtulmak için tekrar spor salonlarının yolunu tuttu.
Kısıtlamalarda evde yeterli egzersiz yapamadığını ifade eden Volkan Eren, şimdi daha rahat çalışabildiğini söyledi. Eren, “Tabii ki pandemi zamanlarında ve kısıtlamalarda zar zor evlerde kalabildik. Bir aktivite yapmaya ihtiyacımız vardı. Salonların açılması hem bizim için hem de sporcular için daha iyi oldu. Kısıtlama zamanlarında evde egzersizler yapıyorduk ama yeterli olmuyordu. Spor salonlarının açılmasıyla birlikte istediğimiz ağırlıklarla istediğimiz hareketlerle çalışmalarımızı yapabiliyoruz” dedi.
Spor salonunda yöneticilik yapan Samet Topçu, salonlara olan talebin fazla olması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi. Topçu, “1 Haziran itibariyle tekrar açılmış bulunmaktayız. Spor salonları uzun bir süre kapalı kaldı. Geçen sene de bu sene de dahil olmak üzere. İnsanlar çok fazla hareketsiz kaldı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler 1 Haziran’dan itibaren salonlarımıza gelmeye başladılar. Bu nedenle salonlarımıza başvuranlar çok oldu. Önümüzde yaz olduğu için yaz mevsimine fit girmesi lazım herkesin. O yüzden spor salonlarımıza insanlar fazla rağbet gösteriyor. Bu yönden dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.
Azerbaycanlı milli sporcusu Aykhan Mammadov da Giresun’da devam ettirdiği çalışmalarına spor salonlarının açılmasıyla tekrar hız verdi. Kick Boks sporcusu Mammadov, pandemi nedeniyle maçların sürekli ertelendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Biz milli sporcular ve müsabık sporcular yasaktan muaf tutuluyorduk. O yüzden biz kendi antrenmanlarımızı kendi salonlarımızda, sahilde ve spor merkezlerinde devam ettiriyorduk. O nedenle fiziğimizi koruduk. Bir buçuk senedir maçlarımız erteleniyor. Bazı sakatlıklar oluyor ve olan maçlara da katılamıyoruz. Yakın bir süreçte inşallah Eylül ayında profesyonel maçlarımız var ona çıkacağız. Milli maçlarımız da pandeminin gidişatına göre tarihleri belirlenecek. Şu an profesyonel maçları bekliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda maçlarımızın tarihleri açıklanır. Ağustos’un 16 ve 17 gibi İslam Olimpiyatları ilk kez Türkiye’de Konya’da yapılacaktı. O da bir sene sonraya ertelendi. Şu anda net bir takvim yok.”

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