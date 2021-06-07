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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

İHA

Giresun Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Giresun’un seyir terası konumundaki Giresun Kalesi, yapılan bakım ve temizlik çalışmalarının ardından yaz mevsimi için hazır hale getirildi.
Giresun’un önemli mesire alanları arasında yer alan Giresun Kalesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlaması için yaz sezonuna hazırlandı. Giresun Belediyesi tarafından ziyaretçilerin uğrak noktası olması için aydınlatma sistemi, güvenlik kameraları konulması, Giresun yazılı tabela yerleştirme, korkuluk çalışması, seyir terası yenileme, yürüyüş yolu yapımı, bordür taşları boyama ve yön tabelaları takılması gibi çalışmalarla Giresun Kalesinin çehresi değiştirildi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunan Giresun Kalesi ile ilgili, “Kale bizim tarihi değerimiz. Bu değeri hak ettiği görünüme kavuşturduğumuza inanıyoruz. Kalemizin güvenliğini de kontrolümüz altında tutuyoruz. Hemşerilerimiz ve misafirlerimiz artık Kale’de daha huzurlu ve mutlu dakikalar geçirebilecekler” dedi.

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