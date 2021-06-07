Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp

Mustafa KIRLAK/BULANCAK (Giresun), (DHA) GİRESUN'un Bulancak ilçesinde denize giren Enes Toraman (17) boğuldu, arkadaşı Mert Demir (18) kayboldu. Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor.
Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Bulancak Limanı'nda meydana geldi. Enes Toraman ile arkadaşı Mert Demir serinlemek için denize girdi. Ailelerinin haber alamadığı Toraman ve Demir'in kıyıda eşyaları bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve belediye dalgıç ekipleri yönlendirdi. Denizde yapılan aramada Enes Toraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Mert Demir7in bulunması için aramalar sürdürülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK
2021-06-07 21:35:42
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