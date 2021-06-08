Denizde kaybolan Mert aranıyor



Mustafa KIRLAK/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde birlikte denize girdiği arkadaşı Emre Toraman (17) boğulan, kendisi ise kaybolan Mert Demir'i (18) arama çalışmaları, yeniden başladı.

Bulancak Limanı'nda dün öğle saatlerinde Enes Toraman ile arkadaşı Mert Demir serinlemek için denize girdi. Ailelerinin haber alamadığı Toraman ve Demir'in kıyıda eşyaları bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve Giresun İtfaiyesi Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri yönlendirdi. Denizde yapılan aramada dün akşam saatlerinde Enes Toraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Havanın kararmasıyla birlikte Mert Demir'i arama çalışmalarına ara verildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Mert Demir'i arama çalışmaları yeniden başladı. Botla ve dron ile deniz yüzeyi taranırken, dalgıçlar ise su altında arama gerçekleştiriyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK

2021-06-08 10:36:48



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