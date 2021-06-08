Denizde kaybolan Mert'in 1 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2)

CESEDİ 20 METRE AÇIKTA BULUNDU
Giresun'un Bulancak ilçesinde, dün saat 12.00 sıralarında serinlemek için girdiği denizde kaybolan Mert Demir'in (18), bugün saat 11.30'da 20 metre açıkta, cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK
2021-06-08 11:42:42
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