Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

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Giresun'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Erikliman Mahallesi'nde Metehan Baydere idaresindeki 28 NJ 448 plaka kamyonet ile Buğra Çuhadaroğlu yönetimindeki 55 E 0065 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Buğra Çuhadaroğlu ile otomobilde bulunan Sezgin Dönmez, Hülya Doğan ve Yeşim Dönmez yaralandı. Yaralılar Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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