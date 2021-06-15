Giresun’da acil çağrılar tek çatı altında toplandı Giresun’da 155, 156, 110, 177 ve AFAD çağrıları tek numara ve tek çatı altında yönetileceği '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete girdi

Giresun’da tüm acil çağrıların tek numara ve tek çatı altında yönetileceği '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete girdi. Çağrı merkezine gelen ilk çağrıyı yanıtlayan Vali Enver Ünlü, hasta nakil talebini sağlık birimine yönlendirerek artık 155, 156, 110, 177 ve AFAD gibi çağrı merkezlerini tek bir çatıda topladıklarını ve vatandaşlara kolay bir şekilde hizmet verileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde hayata geçirdiği “112 Acil Çağrı Merkezi” Giresun’da da hizmet vermeye başladı. Teyyaredüzü Mahallesi’ndeki binada hizmete giren merkez için tören düzenlendi. Törene Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve daire amirleri katıldı.

Açılışta 112 Çağrı merkezinde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yazılım kullanıldığını ifade ederek “Hizmete giren merkezle 6 kurumun çağrıları '112' numarasında toplandı. Artık 155, 156, 110, 177 ve AFAD gibi çağrılarımız tek bir çatıda topladık. Vatandaşımız kolay bir şekilde hizmet görecek. İnşallah ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Burada kullanılan yazılımın da yerli ve milli olmasından dolayı da gurur duymaktayız. Çağrıların tek çatı altında toplanmasıyla birlikte, en fazla adli olay, yangın gibi hangi bölgelerde hangi vakalar sıkça yaşandığına dair verilerde elde edilebilecek ve buna göre o bölgelere yönelik tedbirler alınabilecektir. Çağrıların 112 olarak tek çatı altında toplanması zaman ve kaynak israfını önlemede ve bir olaya daha hızlı müdahalede bulunma amacını taşımaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın birçok numara yerine tek bir numarayı bilmesi acil çağrılar için kolaylık sağlayacaktır. Diğer taraftan da acil olaylara hızlı ulaşım sağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

Vali Ünlü, gelen ilk çağrıya cevap verip, yönlendirmesinin ardından hizmete giren merkezde çalışanlara başarılar diledi.

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