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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da 280 bin dozun üzerinde aşı yapıldı

İHA

Giresun’da 280 bin dozun üzerinde aşı yapıldı

Türkiye genelinde 14 Ocak tarihinde başlatılan aşı çalışmaları kapsamında Giresun’da 280 bin 175 adet birinci ve ikinci doz aşılamada yapıldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Giresun genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, Korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız sürüyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da devam ediliyor. Giresun Sağlık İl Müdürlüğü’nün verilerine göre bugüne kadar toplam 280 bin 175 virüs aşısı yapıldı.
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ 161 bin 904 birinci doz aşı, 118 bin 271 ikinci doz aşı olmak üzere toplamda 280 bin 175 aşı uygulaması yapıldı" bilgisi verildi.
Öte yandan alınan tedbirler ve aşılama sayısının da artarak devam etmesi sonucu günde yaklaşık 500 test yapılırken, vaka sayılarının da 30 civarına kadar düştüğü öğrenildi.

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