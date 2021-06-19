Soçi´den Giresun´a kulaçlar sağlık çalışanları için atıldı



Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA)RUSYA´nın Soçi kentinden sağlık çalışanlarına destek vermek için 13 Haziran´da kulaç atmaya başlayan Türk ve Rus sporcular, 316 kilometrelik etabı tamamlayarak Giresun´a ulaştı.

Rusya´nın Soçi kentinden başlayan `Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz Açık Deniz Yüzme Maratonu´, Giresun´da sona erdi. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliği ile düzenlenen maratona Türk ve Rus olmak üzere 12 yüzücü katıldı. Türk yüzücülerin arasında Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen de yer aldı. Sporcular, Soçi-Giresun arasındaki 316 kilometrelik etabı, 6 gün 1 saat 30 dakikada tamamladı. 26 kişilik kafileye bu süre zarfından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Yüzücüler için Giresun Botanik Park´ta karşılama töreni düzenlendi. Törene; AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Vali Yardımcısı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut katılıp, kafileyi çiçeklerle karşıladı.

`İKİ METRELİK DALGALARLA BOĞUŞARAK BURAYA GELDİK´

Maratonun ardından konuşan Kürşat Tüzmen, 320 kilometrelik maratonun spor tarihinde dünyada ilk olduğunu belirterek, "Karadeniz'in Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük, iki metrelik dalgalarla boğuşarak buralara geldik. Güzeldi, yıldızlar, ay ve güneşin doğuşu hepsini yaşama imkanımız oldu. Yunusları yüzerken izleme fırsatımız oldu, bunların hepsi bence unutulmayacak değerler. Kendi kendimizle yüzleştik. Kendimiz test ettik. Limitlerimizin, sınırlarımızın neler olduğunu görmeye çalıştık. Bu Soçi-Giresun arasındaki 320 kilometrelik parkur, bence gerek Türk spor tarihinde gerekse dünya yüzme tarihinde bir ilk. Spor Bakanlığımızın, Yüzme Federasyonumuzun, hakem heyetimiz ve bizim buradaki sporcularımızın hepsi sonuna kadar güzel bir şekilde ellerinden geleni yaptılar. Kimse bırakmadı. Parkurlarını tam olarak tamamladılar. Bizim yaptığımız çalışmaların tamamı, bizim gibi maratoncu olan, gerçekten gece gündüz hepimizin sağlığı için özen gösteren tüm dünyadaki sağlık çalışanları için bu maratonu düzenlemiştik. Tüm dünya sağlık çalışanlarına buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Onlar olmasa biz bunları gerçekleştiremezdik" dedi.

`ZOR VE YORUCU PARKURDU´

Rus sporculardan Zhanna Zelenskaıa (43) da 320 kilometrenin zor ve yorucu bir parkur olduğuna işaret ederek, ama buna rağmen sorun yaşamadıklarını, maratonla yeni arkadaşlar ve yeni bir aile kazandığını aktardı.

`DOKTOR OLAN EŞİM İÇİN KULAÇ ATTIM´

Bir diğer Rus sporcu Anton Vetrov da kendisinin eşinin doktor olduğunu vurgulayarak, "Doktor ailesinden geliyorum o yüzden bu maratonun benim için özel bir anlamı vardı. Covid´in ve pandemi şartlarının onlar için ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyorum o yüzden sadece dünya genelindeki sağlıkçılar için değil aynı zamanda doktor olan eşim için de bu maratonda kulaç attım" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK

2021-06-19 15:22:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.