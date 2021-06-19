Soçi´den Giresun´a kulaçlar sağlık çalışanları için atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soçi´den Giresun´a kulaçlar sağlık çalışanları için atıldı

DHA

Soçi´den Giresun´a kulaçlar sağlık çalışanları için atıldı


Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA)RUSYA´nın Soçi kentinden sağlık çalışanlarına destek vermek için 13 Haziran´da kulaç atmaya başlayan Türk ve Rus sporcular, 316 kilometrelik etabı tamamlayarak Giresun´a ulaştı.
Rusya´nın Soçi kentinden başlayan `Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz Açık Deniz Yüzme Maratonu´, Giresun´da sona erdi. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliği ile düzenlenen maratona Türk ve Rus olmak üzere 12 yüzücü katıldı. Türk yüzücülerin arasında Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen de yer aldı. Sporcular, Soçi-Giresun arasındaki 316 kilometrelik etabı, 6 gün 1 saat 30 dakikada tamamladı. 26 kişilik kafileye bu süre zarfından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Yüzücüler için Giresun Botanik Park´ta karşılama töreni düzenlendi. Törene; AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Vali Yardımcısı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut katılıp, kafileyi çiçeklerle karşıladı.
`İKİ METRELİK DALGALARLA BOĞUŞARAK BURAYA GELDİK´
Maratonun ardından konuşan Kürşat Tüzmen, 320 kilometrelik maratonun spor tarihinde dünyada ilk olduğunu belirterek, "Karadeniz'in Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük, iki metrelik dalgalarla boğuşarak buralara geldik. Güzeldi, yıldızlar, ay ve güneşin doğuşu hepsini yaşama imkanımız oldu. Yunusları yüzerken izleme fırsatımız oldu, bunların hepsi bence unutulmayacak değerler. Kendi kendimizle yüzleştik. Kendimiz test ettik. Limitlerimizin, sınırlarımızın neler olduğunu görmeye çalıştık. Bu Soçi-Giresun arasındaki 320 kilometrelik parkur, bence gerek Türk spor tarihinde gerekse dünya yüzme tarihinde bir ilk. Spor Bakanlığımızın, Yüzme Federasyonumuzun, hakem heyetimiz ve bizim buradaki sporcularımızın hepsi sonuna kadar güzel bir şekilde ellerinden geleni yaptılar. Kimse bırakmadı. Parkurlarını tam olarak tamamladılar. Bizim yaptığımız çalışmaların tamamı, bizim gibi maratoncu olan, gerçekten gece gündüz hepimizin sağlığı için özen gösteren tüm dünyadaki sağlık çalışanları için bu maratonu düzenlemiştik. Tüm dünya sağlık çalışanlarına buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Onlar olmasa biz bunları gerçekleştiremezdik" dedi.
`ZOR VE YORUCU PARKURDU´
Rus sporculardan Zhanna Zelenskaıa (43) da 320 kilometrenin zor ve yorucu bir parkur olduğuna işaret ederek, ama buna rağmen sorun yaşamadıklarını, maratonla yeni arkadaşlar ve yeni bir aile kazandığını aktardı.
`DOKTOR OLAN EŞİM İÇİN KULAÇ ATTIM´
Bir diğer Rus sporcu Anton Vetrov da kendisinin eşinin doktor olduğunu vurgulayarak, "Doktor ailesinden geliyorum o yüzden bu maratonun benim için özel bir anlamı vardı. Covid´in ve pandemi şartlarının onlar için ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyorum o yüzden sadece dünya genelindeki sağlıkçılar için değil aynı zamanda doktor olan eşim için de bu maratonda kulaç attım" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK
2021-06-19 15:22:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marangoz atölyesine alabalık havuzu yaptı İnşaat yaparken temelden çıkan suyla önce inşaatı tamamladı ardından ise binanını altına yaptırdığı marangoz atölyesinin bir bölümünü alabalık havuzuna dönüştürdü
YEREL HABERLER Marangoz atölyesine alabalık havuzu yaptı İnşaat ...
Fındıkta dalkıran zararlısına karşı mücadele Giresun Ziraat Odası Tarım Danışmanları, üreticilerin fındıkta dalkıran tuzağı kurulumuna yardımcı olmak için sahaya indi
YEREL HABERLER Fındıkta dalkıran zararlısına karşı mücadele Giresun ...
Giresun’a yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım yapan DSİ’den yeni yatırım talepleri
YEREL HABERLER Giresun’a yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım yapan ...
Giresun’da 280 bin dozun üzerinde aşı yapıldı
YEREL HABERLER Giresun’da 280 bin dozun üzerinde aşı yapıldı