Ölen oğlu için `Yanına geleceğim' diyerek ağıt yaktı, `Babalar Günü´nde hayatını kaybetti (2)

"Karadeniz ve Ege de tehlikede"

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan´ın cenazesinde "Ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken ve Babalar Günü´nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yılmaz Ceylan (72) için cenaze töreni düzenlendi. Helallik için ilçedeki evine götürülen baba Ceylan'ın cenazesi, Güzelyurt köyünde oğlunun kabri yanında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar GİRESUN-DHA

2021-06-20 18:38:24



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