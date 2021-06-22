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Giresun’da 198 kök kenevir ele geçirildi

İHA

Giresun’da 198 kök kenevir ele geçirildi

Giresun’un Bulancak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bulancak ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 198 kök kenevir bitkisi, 1 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 64 adet kilitli poşet ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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