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DOKAP'ın destekleri ile Siyez buğdayı ve tescilli Çamoluk kuru fasulyesi için yatırımlar devam ediyor

İHA

DOKAP'ın destekleri ile Siyez buğdayı ve tescilli Çamoluk kuru fasulyesi için yatırımlar devam ediyor

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen 'Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi' kapsamında Çamoluk ilçesinde, siyez buğdayı ve 'Coğrafi İşaret Tescilli' Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi tohumluğu dağıtımlarının ardından un değirmeni ve bulgur tesisi kuruldu. Ayrıca Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin hasat ve harman işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla da bir adet toplardöver hasat makinesi alımı yapıldı.
Proje çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, projenin ülke tarımına ve yöre ekonomisine önemli katkıları bulunacağını belirterek, “Proje çalışmalarına 2017 yılında başlanılmış olup bu kapsamda Siyez Buğdayı ve Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi tohumluğu dağıtımları gerçekleştirilerek bu ürünlerin ekim alanları arttırılmıştır. Projenin birinci aşaması çiftçilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmış olup önümüzdeki yıllarda ekim alanlarının Siyez Buğdayında 2 bin dekar, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinde ise bin dekara ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

Çiftçilere yaklaşık 1 milyonluk daha ek yatırım yapıldı
Proje kapsamında tohumluk dağıtımının ardından ikinci aşamasında ise katma değer sağlayacak çalışmaların yapıldığını da anlatan Angın, “Çamoluk’ta üretim yapan çiftçilerimizden gelen yoğun talep neticesinde projenin ikinci aşaması planlanarak hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2019 yılında tam otomatik paketleme tesisi ve Siyez Buğdayı işleme tesisi için gerekli temel ekipmanların kurulumu yapılarak hizmete açılmıştır. Aynı yıl içinde bölgede organik tarım faaliyetlerine başlanmış, bu kapsamda organik gübre ve damla sulama sistemlerinin dağıtımları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında organik tarım kontrol ve sertifikasyon hizmet alımı yapılarak bu ürünlerin organik ürün olarak pazarlanmaları hedeflenmiştir. Çiftçilerimizin bu üretme heyecanına kulak verilerek ilçeye 2021 yılı içerisinde 908 bin 600 TL daha ek yatırım yapılmış ve Siyez Buğdayının işlenerek un, bulgur haline getirilmesi için un değirmeni ve bulgur tesisi kurulmuş, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin hasat ve harman işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla da bir adet toplardöver hasat makinesi alımı yapılmıştır. Geldiğimiz noktada yörede ürünlerin gelişimlerinin ve rekoltelerinin memnuniyet verici olduğunu ve kurulan paketleme ve işleme tesislerinin amacına uygun ve rantabl bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Yapılan yatırımların çiftçimize ve ilimiz ekonomisine hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

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