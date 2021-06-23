Giresun’da Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi açıldı

Giresun’da Halk Eğitim Merkezi’nin ‘Hayat boyu öğrenme” etkinliği kapsamında hazırlanan yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitim Merkezi’nin 20202021 EğitimÖğretim yılında açılmış olan kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yapılmış olan ürünlerin bulunduğu yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Uzun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Muhammet Sevinç ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Uzun, 20202021 EğitimÖğretim yılında Covid19 salgının olumsuz etkisine rağmen arıcılık, avcılık, elde sabun üretimi, aşçılık, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, resim, çinicilik, müzik kursları, Kur’anı Kerim ve hafızlık, okumayazma, el sanatları, kuaför, spor kursları gibi değişik alanlarda 376 kurs açıklarını ve bu kurslara 3 bin 54 kursiyerin katıldığını ifade etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, yaptığı konuşmada, “Hayatımızın her anında her türlü meşgale içerisinde bizlerin stresini alacak, bizleri rahatlatacak, 21. yüzyılın yoğun temposunda bu tür etkinlikler amatörde olsa yaşadığımız stresi atlatmamıza vesile olacak. Ben tüm katılımcılara ve siz değerli misafirlere tekrar teşekkür ediyorum. Sanatı ve sanatçıları sürekli desteklemek ve güzel sanatlarla meşgul olan ince ruhlu insanlar yetiştirmek ve geleceğe güvenle bakan gençleri aynı zamanda sanatsal, spor ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak bizim en önemli görevimizdir. Yoksa iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir öğretmen tabi ki yetiştiriyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi iyi bir insan yetiştirmek. En büyük hedefimiz bu olmalı. Çevresine ve ailesine faydalı iyi bir insan yetiştirmek. Sonrası zaten kendiliğinden geliyor” dedi.

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