Giresun’daki turizm çalışmaları değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’daki turizm çalışmaları değerlendirildi

İHA

Giresun’daki turizm çalışmaları değerlendirildi

Giresun Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında toplanan Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği toplantısında turizm konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) toplantısı Giresun Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında Zeytinlik Semti Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Giresun’daki turizm faaliyetleri ve turizm çalışmalarının tanıtımı yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Giresun’un yayla, deniz ve kültürel yönden zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, Giresun’un bölgede turizm merkezi olabilmesi için güçlü turizmcilerin bölgeye davet edilmesi gerektiğini belirtti.
Özellikle Giresun’a gelen turistlerin şehirde çok kısa süre geçirdiğini belirten Vali Ünlü, “Ben Giresun’a geldiğimde arkadaşlarımdan bilgi almıştım. Konaklama süresinin burada bir gün bile olmadığını ifade ettiler. Giresun’a gelen turistlerin konaklama süresi bir günün altında. Biz bunu yaylalarımızla, denizimizle, tarihi ve kültürel değerlerimizle tanıtımını yaparak inşallah iki güne, üç güne, beş güne çıkarabilmeliyiz. Buraya gelen misafirleri yaylalarımızda misafir edebilmeliyiz. Sonra buradan komşu illerimize uğurlayabilmeliyiz. Karadeniz bölgesinde turizm destinasyonu içerisinde Giresun’umuzun da hak ettiği yeri bir an önce yer alması hepimizin ortak temennisidir. O yüzden ben GİRTAB’ı önemsiyorum. İnşallah bunu birlikte daha da güçlendirmeliyiz” dedi.

“Turizmcileri bölgeye davet etmeliyiz”
Bölgede güçlü bir turizm potansiyelinin olduğunu ifade eden Vali Ünlü, güçlü turizmcilerle bu potansiyelin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Ünlü, “En azından ayda bir toplanıp Giresun genelinde neler yapabiliriz, turizmin sorunları, altyapı ve tanıtım konularıyla ilgili birliğimiz proje hazırlatabilir. Dışarıdan bir gözle baktığımızda çok farklı ve büyük potansiyelimizin olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden il dışından birtakım uzmanların getirilip burada çalışmalar yapması önemli. Kültür Müdürlüğümüzün özellikle kış turizmiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar var. Bölgemizde kış turizmiyle ilgili önemli bir adım atılmamış. Ama önemli fizibilite çalışmalarımız var. Bunları turizmcilerle paylaşıp yapişletdevret modeliyle çalışan güçlü turizmcileri bölgeye davet etmek lazım. Bölgenin potansiyelini bu şekilde ortaya çıkarabiliriz” diye konuştu.
Vali Ünlü, Şebinkarahisar’dan Eynesil’e Bulancak’tan Piraziz’e kadar bütün ilçelerdeki tarihi zenginlikleri korumak ve gün ışığına çıkarmanın en önemli görevleri olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun Kümbet Yaylası kaya tırmanıcılarının da gözdesi olacak
YEREL HABERLER Giresun Kümbet Yaylası kaya tırmanıcılarının da ...
Giresun’da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı Yapılan patlatma sonrasında yamaçtan kopan kaya ve taş parçaları belde belediye binasına ve bir eve zarar verdi
YEREL HABERLER Giresun’da yol genişletme çalışması sırasında ...
Giresun’da Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Giresun’da Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi ...
DOKAP'ın destekleri ile Siyez buğdayı ve tescilli Çamoluk kuru fasulyesi için yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER DOKAP'ın destekleri ile Siyez buğdayı ve tescilli ...
Giresun’da 198 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Giresun’da 198 kök kenevir ele geçirildi
Giresun’da jandarma ekipleri alkol denetimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Giresun’da jandarma ekipleri alkol denetimi ...