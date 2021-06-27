Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti

DHA

Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti


Gülsen Akyol MUTLU/ALUCRA (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Alucra ilçesine bağlı 2 mahallede hasara neden olan taşkının ardından başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Esnaf ve yöre halkı, ekiplerin çalışmalarına eşlik ederken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
İlçeye bağlı Mesudiye ve Topçam Mahalleri'nde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi. Taşkına, çevrede otladıkları sırada yakalanan besici Yılmaz Bodur'a ait 10 küçükbaş öldü. Dursun Kılıçkaya'ya ait 50'ye yakın arı kovanı da selde hasar gördü. Mahallede bazı atölye esnafı da iş yeri içine dolan sel sularını temizlemeye çalıştı. Bölgede belediye ekipleri, suların çekilmesiyle çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışmasını bugün de sürdürdü.
Çalışmalar sonucu yolların büyük kısmı temizlenirken, incelemelerde bulunan AFAD ekiplerince de hasar tespitlerine başlandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Gülsen Akyol MUTLU
2021-06-27 13:27:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tam bir yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu İkra Nur’un ölümünün 1. yıldönümünde kendisini bakıp büyüten babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Tam bir yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede ...
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı (2)
YEREL HABERLER Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla ...
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla ...
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla ...
Giresun'da etlili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı
YEREL HABERLER Giresun'da etlili sağanak; dere taştı, yollar çamurla ...
Giresun Belediyesi çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi çocuklar için uçurtma şenliği ...
Anne ve oğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Anne ve oğlu toprağa verildi
Giresun’da YKS heyecanı Giresun’da 5 ilçede yaklaşık 13 bin öğrenci YKS sınavına girdi
YEREL HABERLER Giresun’da YKS heyecanı Giresun’da 5 ilçede yaklaşık ...
Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Özellikle kestane ve çiçek balı üretiminde gal arısı nedeniyle yüzde 70’e yakın düşüş bekleniyor"
YEREL HABERLER Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi Giresun Arı ...
Doğankent’teki afet konutlarının inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Doğankent’teki afet konutlarının inşaatı sürüyor
Suç makinesi jandarma dedektifleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi jandarma dedektifleri tarafından ...