Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti



Gülsen Akyol MUTLU/ALUCRA (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Alucra ilçesine bağlı 2 mahallede hasara neden olan taşkının ardından başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Esnaf ve yöre halkı, ekiplerin çalışmalarına eşlik ederken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Mesudiye ve Topçam Mahalleri'nde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi. Taşkına, çevrede otladıkları sırada yakalanan besici Yılmaz Bodur'a ait 10 küçükbaş öldü. Dursun Kılıçkaya'ya ait 50'ye yakın arı kovanı da selde hasar gördü. Mahallede bazı atölye esnafı da iş yeri içine dolan sel sularını temizlemeye çalıştı. Bölgede belediye ekipleri, suların çekilmesiyle çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışmasını bugün de sürdürdü.

Çalışmalar sonucu yolların büyük kısmı temizlenirken, incelemelerde bulunan AFAD ekiplerince de hasar tespitlerine başlandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Gülsen Akyol MUTLU

2021-06-27 13:27:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.