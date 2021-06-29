FAO ile BAU´dan `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FAO ile BAU´dan `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ çalıştayı

DHA

FAO ile BAU´dan `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ çalıştayı


Mustafa KIRLAK/PİRAZİZ, (Giresun), (DHA) BİRLEŞMİŞ Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve kooperatifçilik konularında, `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ temasıyla çalıştay düzenledi. İki gün sürecek olan çalıştayla, yöresel tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması hedefleniyor.Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğinde Giresun´un Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi´nde `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ temasıyla çalıştay düzenledi. BAU-FAO Tarım Uygulama Alanı´nda düzenlenen çalıştaya AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ile Cemal Öztürk, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, protokol mensupları, kadın kooperatifleri ile çok sayıda davetli katıldı.Etkinlikte yöresel tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması ve kadınların, gençlerin kooperatifleşme konusunda bilgi sahibi olmaları, akıllı tarım uygulamaları dijital tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili teknolojilerin süreçlere aktif olarak dahil edilmesi hedefleniyor.`KARADENİZ´İN ENDEMİK BİTKİLERİNİ ORTAYA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ´Çalıştayla ilgili açıklamalarda bulunan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, Karadeniz´in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.Bölgedeki yetişen ürünlerin uluslararası arenaya açmak istediklerini belirten Yücel, "Bahçeşehir Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler´in Tarım Örgütüyle birlikte Piraziz´de bir alan kuruyoruz. Bu alan geleceğin tarımına yön verebilecek, akıllı tarımı uygulamak adına bir merkez. Karadeniz´in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek ve bunlarla ilgili de yörenin yemeklerine tattırabilmek, bu bölgenin gastronomisini uluslararası arenaya açmak istiyoruz. İnsanlarımıza eğer bununla ilgili bir çalışma, eğitim verebilirsek amacımıza ulaşmış olacağımızı düşünüyorum. Bu çalışmaların özellikle kadınların istihdamında önemli roller oynayacağını umuyorum. Burada eğitimler vereceğiz. Uygulama alanlarımız olacak ve uluslararası piyasalara elde ürettikleri ürünlerin nasıl erişmesiyle ilgili katılımcılara örnekler yapacağız. Amacımız bu topraklarda yetişen değerli bitkileri tarımda, ilaçta nasıl kullanılabileceğini üniversitemizin uygulama alanında göstermiş olacağız" dedi.'ÜLKEMİZDEN ÇIKACAK DÜNYA MARKALARI YARATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de ilçede kurulan tesisin herkese açık olduğunu ifade ederek, "Burada kurduğumuz merkezin yapacağı iş, özellikle sürdürülebilir gıda sistemleri ve tarım alanında araştırma çalıştırmaları yapmak, aynı zamanda tüm hedef kitleler için eğitim programları tasarlamak olacaktır. Çünkü sürdürülebilir bir dünya için hem tarımı hem kadını hem teknolojiyi bir arada ele almamız gerekiyor. Gençlerin, girişimcilerin bu sektörde var olması için eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapacak. Bu merkezimiz, bu alandaki tüm ilgili bilim insanlarına ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm gençlerimize, hali hazırda tarım alanında olup girişim yapmak isteyen veya kurduğu şirketi büyütmek isteyen tüm kadınlarımıza ve insanlarımıza açık olacak. Yereldeki uygulama alanlarımızla Birleşmiş Milletlerin deneyimini bir araya getirdiğimizde ve dünyada ilk kurduğumuz bu merkezle çok ciddi farkındalık çalışmaları yaratacağımıza ve umuyorum ki ülkemizden çıkacak dünya markaları yaratacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.`YEREL ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMELİYİZ´FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise gıda güvenliğini dünyada sağlamakla yükümlü kuruluş olduklarına dikkat çekerek, "Burada yerel üreticileri, küçük aile işletmeciliğini sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Giresun buna en uygun örneklerden bir tanesi. Burada büyük fındık bahçeleri, çay bahçeleri var ama sonuçta küçük çiftçilerin ayrıca pazara eriştikleri yerel ürünler de var. Onların doğru şekilde pazara inmesini desteklemek adına farklı bilgiler paylaşılacak, farklı sunumlar gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.Çalıştay kapsamında, alana kurulan stantlarda üreticiler tarafından üretilen sebze ve meyvelerin yanı sıra elişleri de satışa sunuldu.  İki gün sürecek olan çalıştay, yarın sona erecek.       DHA-Genel Türkiye-Giresun / Merkez DHA
2021-06-29 11:28:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi FAO ve BAU işbirliğiyle “Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini ...
Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası ziyaretçilerini ağırlamaya yeniden başladı Mitolojik hikayeleri ile ön plana çıkan Giresun Adası, Covid-19 yasakları sonrası normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası ziyaretçilerini ...
Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü
YEREL HABERLER Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü
Giresun’da 16 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu
YEREL HABERLER Giresun’da 16 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef ...
(Görüntülü) GİRESUN ALUCRA'DA TAŞKIN SONRASI HASAR TESPİTİ -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) GİRESUN ALUCRA'DA TAŞKIN SONRASI HASAR ...
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Tam bir yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu İkra Nur’un ölümünün 1. yıldönümünde kendisini bakıp büyüten babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Tam bir yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede ...