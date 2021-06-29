FAO ile BAU´dan `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ çalıştayı



Mustafa KIRLAK/PİRAZİZ, (Giresun), (DHA) BİRLEŞMİŞ Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve kooperatifçilik konularında, `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ temasıyla çalıştay düzenledi. İki gün sürecek olan çalıştayla, yöresel tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması hedefleniyor.Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğinde Giresun´un Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi´nde `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ temasıyla çalıştay düzenledi. BAU-FAO Tarım Uygulama Alanı´nda düzenlenen çalıştaya AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ile Cemal Öztürk, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, protokol mensupları, kadın kooperatifleri ile çok sayıda davetli katıldı.Etkinlikte yöresel tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması ve kadınların, gençlerin kooperatifleşme konusunda bilgi sahibi olmaları, akıllı tarım uygulamaları dijital tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili teknolojilerin süreçlere aktif olarak dahil edilmesi hedefleniyor.`KARADENİZ´İN ENDEMİK BİTKİLERİNİ ORTAYA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ´Çalıştayla ilgili açıklamalarda bulunan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, Karadeniz´in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.Bölgedeki yetişen ürünlerin uluslararası arenaya açmak istediklerini belirten Yücel, "Bahçeşehir Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler´in Tarım Örgütüyle birlikte Piraziz´de bir alan kuruyoruz. Bu alan geleceğin tarımına yön verebilecek, akıllı tarımı uygulamak adına bir merkez. Karadeniz´in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek ve bunlarla ilgili de yörenin yemeklerine tattırabilmek, bu bölgenin gastronomisini uluslararası arenaya açmak istiyoruz. İnsanlarımıza eğer bununla ilgili bir çalışma, eğitim verebilirsek amacımıza ulaşmış olacağımızı düşünüyorum. Bu çalışmaların özellikle kadınların istihdamında önemli roller oynayacağını umuyorum. Burada eğitimler vereceğiz. Uygulama alanlarımız olacak ve uluslararası piyasalara elde ürettikleri ürünlerin nasıl erişmesiyle ilgili katılımcılara örnekler yapacağız. Amacımız bu topraklarda yetişen değerli bitkileri tarımda, ilaçta nasıl kullanılabileceğini üniversitemizin uygulama alanında göstermiş olacağız" dedi.'ÜLKEMİZDEN ÇIKACAK DÜNYA MARKALARI YARATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de ilçede kurulan tesisin herkese açık olduğunu ifade ederek, "Burada kurduğumuz merkezin yapacağı iş, özellikle sürdürülebilir gıda sistemleri ve tarım alanında araştırma çalıştırmaları yapmak, aynı zamanda tüm hedef kitleler için eğitim programları tasarlamak olacaktır. Çünkü sürdürülebilir bir dünya için hem tarımı hem kadını hem teknolojiyi bir arada ele almamız gerekiyor. Gençlerin, girişimcilerin bu sektörde var olması için eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapacak. Bu merkezimiz, bu alandaki tüm ilgili bilim insanlarına ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm gençlerimize, hali hazırda tarım alanında olup girişim yapmak isteyen veya kurduğu şirketi büyütmek isteyen tüm kadınlarımıza ve insanlarımıza açık olacak. Yereldeki uygulama alanlarımızla Birleşmiş Milletlerin deneyimini bir araya getirdiğimizde ve dünyada ilk kurduğumuz bu merkezle çok ciddi farkındalık çalışmaları yaratacağımıza ve umuyorum ki ülkemizden çıkacak dünya markaları yaratacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.`YEREL ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMELİYİZ´FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise gıda güvenliğini dünyada sağlamakla yükümlü kuruluş olduklarına dikkat çekerek, "Burada yerel üreticileri, küçük aile işletmeciliğini sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Giresun buna en uygun örneklerden bir tanesi. Burada büyük fındık bahçeleri, çay bahçeleri var ama sonuçta küçük çiftçilerin ayrıca pazara eriştikleri yerel ürünler de var. Onların doğru şekilde pazara inmesini desteklemek adına farklı bilgiler paylaşılacak, farklı sunumlar gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.Çalıştay kapsamında, alana kurulan stantlarda üreticiler tarafından üretilen sebze ve meyvelerin yanı sıra elişleri de satışa sunuldu. İki gün sürecek olan çalıştay, yarın sona erecek. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Merkez DHA

2021-06-29 11:28:12



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