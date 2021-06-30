Giresun’da DOKAP desteğiyle lavanta balı ve yağı üretimi hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da DOKAP desteğiyle lavanta balı ve yağı üretimi hedefleniyor

İHA

Giresun’da DOKAP desteğiyle lavanta balı ve yağı üretimi hedefleniyor

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen proje kapsamında Giresun'da, lavanta balı ve yağı üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen “Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde 14 dekar alanda lavanta bahçeleri kurulduğu ve bu bahçelerden yağ ve bal üretimi gerçekleştirileceği belirtildi.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında 2018 yılında Şebinkarahisar ilçesinde 10 dekar, 2019'da Çamoluk ilçesinde de 4 dekar alanda lavanta bahçeleri kurulduğu belirtildi. Çiftçilerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirilmek, çiftçilerimizde farkındalık oluşturmak ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla Çamoluk ve Şebinkarahisar İlçelerimizde toplam 14 dekar alanda demonstrasyon amaçlı lavanta bahçeleri tesis edilmiştir. Yapılan bu demonstrasyon çalışmaları neticesinde, tesis edilen lavanta bahçelerine çiftçilerimizden yoğun bir ilgi ve talep gelmeye başlamıştır. Proje kapsamında yüksek kesimdeki ilçelerimizde önümüzdeki yıllarda lavanta üretiminin yaygınlaştırılarak hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin yapılması hedeflenmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayraktar: “2021 yılı FİSKOBİRLİK’in büyüdüğü bir yıl olacak” FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Geçen sezon fındık alımında ve ciroda hedeflerini tutturduğumuz gibi, bu yılda hem Türkiye’de hem de dünyada FİSKOBİRLİK’in büyüdüğü bir yıl olacak”
YEREL HABERLER Bayraktar: “2021 yılı FİSKOBİRLİK’in büyüdüğü bir yıl ...
Giresunspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Giresunspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
FAO ile BAU´dan `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik´ çalıştayı
YEREL HABERLER FAO ile BAU´dan `Yöresel Ürünler, Gastronomi ve ...
FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi FAO ve BAU işbirliğiyle “Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini ...
Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası ziyaretçilerini ağırlamaya yeniden başladı Mitolojik hikayeleri ile ön plana çıkan Giresun Adası, Covid-19 yasakları sonrası normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası ziyaretçilerini ...