Bakan Ersoy, Giresun'da

Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giresun´a gelerek, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, programlara katılmak üzere Giresun´a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, şeref defterini imzaladı. Valilik ziyareti sonrası Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu da ziyaret eden Bakan Ersoy, ardından Giresun Kalesi´nde incelemelerde bulundu. Burada halk oyunları gösterisiyle karşılanan Ersoy, incelemelerinin ardından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Giresun Limanı'nda düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan programın ardından Bakan Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere gezinti gemisiyle Giresun Adası'na gitti.DHA-Genel Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK
2021-07-01 15:34:23
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